Bu köyde virüs yok: ‘Tek sorunumuz elektrik’

Çatak ilçesine 42 kilometre uzaklıkta, Van, Siirt ve Hakkari illerinin sınırını belirleyen Kato Dağı eteklerindeki 50 haneli Övecek Mahallesi, 1995 yılında güvenlik nedeniyle boşaltıldı.

Mahallede oturan 7 çocuklu Ayşe ve Derviş Muhan çifti de Vana yerleşti. Burada iş imkânı bulamayan Derviş Muhan, ailesiyle birlikte Türkiye’nin farklı illerine gitti.

11 YIL SONRA DÖNDÜLER

Memleket özlemi çeken aile, yıllar sonra tekrar Van’a döndü. Bir süre kent merkezinde yaşayan Ayşe ve Derviş Muhan çifti, 11 yıl önce, bir zamanlar boşaltmak zorunda kaldıkları mahalleye yerleşme kararı aldı.

Derviş ve Ayşe Muhan çifti, evlerin harabeye döndüğü mahallede, bir kısmı sağlam kalan okulu düzenleyerek buraya yerleşti. Çiftin çocukları ise Van kent merkezinde dedelerinin yanında yaşamlarını sürdürüyor.

ÇOBANLIK YAPARAK GEÇİNİYORLAR

Kışın yolları kar nedeniyle kapanan ulaşımın güçlükle sağlandığı mahallenin tek sakinleri Muhan çifti, bölgede çobanlık yaparak geçimini sağlıyor.

Büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüştürülen köyde yıllardır bir kısmı yakınlarına ait olan koyun ve keçileri otlatan Muhan çifti, elektrik olmadığı için gaz lambasıyla evi aydınlatıyor, pille çalışan bir el radyosuyla dünyadan haber alıyor.

Evdeki sobanın üzerinde yemeklerini pişiren çifti, koronavirüs döneminde şu ana kadar hiç maske takmadıklarını söyledi.



“SİZ HOŞ GELDİNİZ”

Hayvanlarından elde ettikleri et ve süt ürünlerini tüketerek yaşamlarını sürdürdüklerini belirten Derviş Muhan, “Siz hoş geldiniz. Biz köyümüzdeyiz. Burada hayvanlara bakıyoruz. Biz yazın da kışın da buradayız. Elektrik yok. Burada köyde virüs yok. Şehirde var ama burada yok. Hiç maske takmadık. Burada hastalık yok” dedi.



EN BÜYÜK EKSİKLERİ ELEKTİRİK

En büyük eksiklerinin elektrik olduğunu belirten Ayşe Muhan ise şu ana kadar hiç maske takmadığını belirterek, dağların arasında tek kaldıkları köyde virüsün olmadığını söyledi. (DHA)



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