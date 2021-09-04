Bu köye gelenler milyonluk konakta ücretsiz kalıyor

Bursa'da köye yapılan milyonluk konakta misafirler ücretsiz ağırlanıyor.

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Harmancık ilçesinin Gedikören köyünde mimari yapısıyla görenleri kendine hayran bırakan köy konağı, köye gelen misafirlere ücretsiz hizmet veriyor.

Birinci sınıf malzeme kullanılarak taş ve ahşaptan yapılan konak, 2017’de Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edildi. İhtişamı ve mimari yapısıyla konak köye gelen herkesin dikkatini çekiyor.

Gedikören köyüne gelen misafirler, görenleri kendine hayran bırakan konakta ücretsiz olarak konaklıyor. Köyde bulunan konağın ününü duyup görmeye gelenler de oluyor.

Mustafa Sarı isimli vatandaş, “Köyümüzde yapılan konak çok lüks bir yapı. Bu konak köyümüze çok yakıştı. İçinde toplantı salonları ve konaklama alanları da mevcut.Köy konağımızda kalanlar teşekkür ederek ayrılıyor. Burada konaklayan hiç kimseden ücret almıyoruz” dedi. (İHA)