Bu köye gitmek de zor dönmek de!

Erzurum’un Pasinler ilçesine bağlı Başören Mahallesi yoğun kar fırtınasından 4 ay boyunca kurtulamıyor. 300 hanelik köyde ulaşım sıkıntısına iş makinaları da çözüm olamıyor. İş makinaları köy yolunu temizlemek için her gün mücadele verse de açılan yollar 5 dakikada yine kapanıyor.

Köye gelecek olan vatandaşlar köyün girişinde kapanan yolu görünce ya geri dönüyor ya da köy halkından yardım istiyor. Kara saplanan araçlar ise iş makinalarının yardımıyla çıkartılıyor.

“AMBULANS KÖYÜN GİRİŞİNDE KALDI”

Köyde yaşayan vatandaşlardan Ziya Parlar “Biz bu köyde 9 ay kış, 3 ay yaz yaşıyoruz. Kışın iş makinaları buraya her gün geliyor yolu açıyor, gidiyor. Onlar gider gitmez yol yeniden kapanıyor. Kendi araçlarımızı yeri geliyor küreklerle çıkartıyoruz. Biz bu çileyi her kış çekiyoruz. Köyde herkesin aracı var ama herkes burada kalıyor. Dün mesela köyde birisi hastalandı gelen ambulans köyün girişinde kaldı. Bütün köylü toplandık ambulansı çıkarttık” dedi.

Başören Mahallesi Muhtarı Yüksel Aktaş ise “Yolumuzun kapanmaması için buraya rüzgar siperleri yapılmasını istiyoruz. Yollarımız çok iyi değil. İyileştirilmesini istiyoruz. Kar siperleri bize çok yardımcı olur” diye konuştu. (İHA)