Bu lokantada çatal bıçak servisi yok

200 yıllık geçmişi olan Denizli Kebabı diğer kebaplara benzemiyor. Kentin 36 yıllık ustası Hüsamettin Akçaöz, kebabın tüm inceliklerini kuşaktan kuşağa aktarıyor...

Selami AYDIN

Denizli'de geçmişi 200 yıl öncesine dayanan Denizli Kebabı geleneğini sürdüren birkaç ustadan biri olan Hüsamettin Akçaöz, işletmesinde müşterilerine çatal bıçak servisi yapmıyor. ‘Kebap elle yenir' diyen Akçaöz, fırındaki kebabın pişme sesini dinliyor ve paket servise karşı çıkıyor. Akçaöz kentte Hüsamettin Usta adıyla tanınıyor. Denizli Kebabı'nın diğer kebaplardan farklı olduğunu belirten Hüsamettin Akçaöz kebabın özelliklerini SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı:

– Bizim kebabımız normal bir ateşte değil fırındaki tuğlaların ısısı ile pişer. Yaklaşık 4 saat içinde pişer fırının içinde 7 saat kalır. Ateşe doğrudan maruz kalmaz. Herhangi bir is yanık kokusu olmaz.

– Döneri her yerde yersin ama kebabı yiyemezsin. İşin püf noktaları var. Bunları her usta bilmez. Zaman zaman kebabın pişişini dinliyorum. Çünkü ateşin kıvamını etin cızıltısı anlatıyor. Yağmur tanesi gibi bir ses o. Her şey gözle yapılmaz.

KEBAP SICAK YENİR PAKET YAPMIYORUM

– Mesleği kentin tanınmış ustalarından Ferdi Usta'nın yanında öğrendim. Eskiden Ahilik geleneğinin bir parçası olarak usta olan kişilere kuşak bağlanırmış. O geleneği sürdürüyoruz. Oğlum Fatih'i de genç kuşak usta olarak hazırlıyorum.

– Kebap aslında kemikli yendiği için yıllarca çatal bıçak servisi yapılmamış. Biz de yapmıyoruz.

– Bu kebabın özel karışık bir baharatı olur. Onunla yenir. Kuzu eti sıcaklığıyla yenildiği zaman güzel olur. Yanında buz gibi bir ayran içtiğinde ette donma olayı olmaz.

– Kebap sıcakken hemen tüketilmelidir. Paket servis olmaz, bunu yapmam. Aradan bir saat geçtikten sonra yediğin zaman aynı tadı alamazsın. Kebap bekletilmez. Zaten esas amacımız mesleğin kalitesini düşürmemek.