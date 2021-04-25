Bu markette para da kredi kartı da geçmiyor

Yoksul evlere yapılan sosyal yardımların dağıtılma hikayesi benzerdir aslında… Görevliler yardıma muhtaç hanelerin kapısını çalar; erzak kolisini teslim eder, imzasını alır ve gider. Şükrederek kapısını kapayan aile büyüğü, payına düşeni alıp eldekilerle tenceresini kaynatır. Oysa neye ihtiyacı varsa onu almak, canı ne istiyorsa onu pişirmek ister insan. Sepetini arzusuna göre doldurmak, ardından da ihtiyacına göre üst baş almak ister…

Tam da bu nedenle sosyal belediyeciliğin öne çıktığı yerel yönetimlerde, sosyal yardımların şekli de değişmeye başladı. Bunun en güzel örneklerinden birini de CHP'li Eskişehir Odunpazarı Belediyesi başlattı…

Belediye; 2015 yılında ‘Halk Market' projesini hayata geçirip kapılarını da ihtiyaç sahiplerine açtı. Burada kredi kartı da para da geçmiyor. Halk Kart'ı bulunan ihtiyaç sahipleri gıdadan temizlik malzemesine ayakkabı ve kıyafete kadar istediklerini ücretsiz olarak alabiliyor.

GIDA DA GİYİM DE BU MARKETTE!

Belediyeye bağış olarak verilen gıda, temizlik ve tekstil ürünleri, Halk Market'te niteliklerine uygun koşullarda depolanıyor. Yoksulun imdadına Hızır gibi yetişen bu markette, reyonlarına göre konserveden pirince, temizlik malzemesinden ayakkabı ve monta kadar her türlü ihtiyacı bulmak mümkün.

120 farklı kalemde gıda ürünü, 40 farklı kalemde temizlik ürünü marketteki raflarda alıcısını bekliyor. Kıyafetlerin yüzde 100'ünü ise halk markete yapılan bağışlar oluşturuyor. Her ay binin üzerinde vatandaşın yararlandığı markette ihtiyaç sahibine; reyonlar arasında dolaşıp gönlünce alışverişi yapmak kalıyor…

Esnaf da yararlanıyor

Halk Market, salgın tedbirleri nedeniyle aylarca dükkanını açamayan esnafın da imdadına yetişti… Binin üzerinde hane, 1500'ü esnaf, 2500 vatandaş ihtiyacını buradan karşılıyor…

İhtiyaç sahiplerine erzak kolisi göndermek yerine, gereksinim duydukları ürünleri kendilerinin seçebilmesine fırsat tanıyan Odunpazarı Belediyesi, projeyi pandemide bir adım öteye taşıdı. Belediye, salgında aylarca dükkanını açamadığı için ekonomik olarak tükenen esnafa da Halk Market'in kapısını açtı. Yoksul vatandaş, ‘Halk Kart'a, dardaki esnaf da “Esnaf Kart'a yüklenen miktar kadar, aynı marketten piyasadan çok daha düşük fiyatlara alışveriş yapabiliyor. 2015'ten beri ihtiyaç sahibi vatandaşlara bu yöntemle 3 milyon 50 bin TL değerinde destek sağlandı. Halk Market'ten bine yakın hane ile bin 558'i esnaf olmak üzere toplam 2 bin 500'ün üzerinde vatandaş yararlanıyor…

“En İyi Sosyal Proje”

Odunpazarı Belediyesi'nin Türkiye'ye örnek olan sosyal yardım modeli Halk Market, 6 yaşına girdi. ‘Yoksullukla Mücadele Günü' olan 17 Ekim 2015 tarihinde açılan market, bir yandan ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürürken, bir yandan da marketteki ürünler yerli esnaftan alınarak esnaf desteklendi. Halk Market, Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği (SODEM) tarafından 2018 yılında yapılan yarışmada “En iyi Sosyal Proje” olarak seçildi.

Kimsenin onurunu kırmadan…

“Sağ elin verdiğini sol el bilmemeli” düsturu ile hayata geçirilen Halk Market' te hedef daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak. Derman belediyecilik yapacaklarını belirten Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Halk Market ile insanların onurunu kırmadan onlara destek oluyoruz” dedi. Eli gücü yeten yardımseverler de her mutfakta tencere kaynasın, herkesin sırtı pek, karnı tok olsun diye bu dayanışmaya omuz vermeye çağrıldı…