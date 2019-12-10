Bu mekanda çaylar ücretsiz ancak…

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir yıldır kıraathane işleten Mehmet Pehlivan, parası olmayan fakat çay içmek isteyenlere sınırsız çay ikramında bulunuyor. Pehlivan, iş yerine 'Bu mekanda çay parası olmayıp çay içmek isteyen herkese sınırsız çay ücretsizdir' yazılı tabela da astı. Görenler, "insanlık ölmemiş" dedi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Yeni Mahalle'de kahvehane işleten 65 yaşındaki Mehmet Pehlivan, parası olmadığını söyleyenlerden çay ücreti talep etmiyor. Parası olmayanlar, burada hiçbir ücret ödemeden sınırsız çay içebiliyorlar.

“HAYIR DUALARI YETİYOR”

Çay Keyfi isimli kıraathane işletmecisi Mehmet Pehlivan, cebinde parası olmasa dahi işletmenin herkese açık olduğunu ve gelen müşterilerden sadece para kazanmak değil hayır dualarını almanın da çok önemli olduğunu söyledi. Pehlivan, işletmesine ‘Bu mekanda çay parası olmayıp çay içmek isteyen herkese sınırsız çay ücretsizdir’ yazılı bir de tabela astı.

Her gün en az 50 bardak çayı ücretsiz verdiğini belirten Pehlivan, “Ben 25 yıl mahallelerde süt sattım. Bir yıldır da bu kahveyi işletiyorum. Gerçekten bazı vatandaşların cebinde bir bardak çay içebilecek 1 lira dahi yok. Cebinde para olmadığı için kahveye giremeyen insanların soğukta dışarıda beklememesi için böyle bir uygulama başlattım. Her gün aşağı yukarı 50 bardak çayı ücretsiz veriyorum. Önemli olan para kazanmak değil, insanların hayır dualarını kazanmaktır” dedi.

“İNSANLIK ÖLMEMİŞ”

Kıraathaneye gelen müşteriler ise Mehmet Pehlivan'ın uygulamasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, “İlk bu tabelayı gördüğümüzde çok şaşırdık. Uygulama için kendisini tebrik ediyoruz. Bu devirde böyle ince düşünceli esnaflarımız kalmadı. İnsanlık ölmemiş” diye konuştular.