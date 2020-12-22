Bu meyveyi yiyen sinirlenmiyor

Tropikal bir meyve olan çarkıfelek, bir diğer adıyla passion fruit üreticinin yeni geçim kaynağı oldu. Tanesi 20 liraya alıcı bulan meyve uykusuzluk, depresyon ve strese de iyi geliyor.

Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan Bekir Kara, çalıştığı otelin golf sahasında tesadüfen tanıştığı meyveyi yetiştirmeye karar verdi. Kara, kurduğu sera ile AR-GE çalışmaları sonucu yetiştirdiği çarkıfelek (passion fruit) meyvesini Avrupa ülkelerine pazarlamayı hedefliyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında diktiği passiflora fideleri yedi ay sonra ilk meyvelerini verdi. Bir ya da iki hafta sonra tamamen olgunlaşmış hale gelecek meyveler hasat edilecek.

Antalya’nın doğusu, batısı her tarafının tropik meyveler için uygun iklime sahip olduğunu söyleyen Bekir Kara, “Yaklaşık 2.5 dönüme 400 tane ekmiştim. Yazın 200 tanesi sıcağa dayanamayarak öldü. Geriye kalan 200 tanesi yaklaşık 3 bin adet meyve verdi. Bu meyvenin en büyük özelliklerinden biri, günde bir tane yediğiniz zaman, akşama kadar kesinlikle sinirlenmiyorsunuz. Uyku problemleri olanlar için de çok iyi geliyor” dedi.

Pazarlama aşamasında yapmak istediklerini paylaşan Kara, “Bu meyve ülkemizde az tanınan bir meyve. Zamanla tanınacağına inanıyorum. İnsanlar bunu yetiştirmeye başladıkça pazarda halkımıza ulaştıracağımızı düşünüyorum. Mesela Kuzey Avrupa ve ülkelerine ihraç ettiğimiz zaman tanesini 15-20 dolardan satabilirsiniz. İç piyasada ise bu meyvenin tanesi 15-20 lira civarında” diye konuştu. (İHA)