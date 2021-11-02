Bu narların bir tanesi 1,5 kilo

Mersin'de ismini yetiştiği köyden alan 'Keben' narının tanesi ortalama 1-1,5 kilogram ağırlığında gelirken, zaman zaman 2 kilograma çıkanların da olması dikkat çekiyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Silifke ilçesine bağlı Keben köyünde hemen hemen her bahçede yetiştirilen Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 33N16 olarak tescillenmiş narda hasat başladı.

Ortalama 1-1,5 kilogram ağırlığında olan ve büyüklüğüyle dikkatleri çeken Keben narı farklı aroması ile de bilenlerin vazgeçemediği ürün arasında yer alıyor. Bahçelerden tek tek toplanan narların büyük bir bölümü sofralık olarak satılıyor.

Dedelerinden kalma 40 yıllık ağaçların bulunduğu bahçede baba Mehmet Raşit ile oğlu Alpay Yalçın da aile bireylerinin katılımı ile hasatlarını yapıyor. Toplanarak büyüklüğüne göre ayrılan narlar daha sonra müşterilere sunulmak üzere pazara gönderiliyor.

Çiftçi Alpay Yalçın, “Burada Keben narı hasadımızı yapıyoruz. Ağırlığı 1-2 kilogram arasında. Şu ana kadar 2 kilograma ulaşan narlarımız oldu. Şu anda elimde gördüğünüz nar ise 1,5 kilogram civarında. Bunların satışını yapmak için hasadını yaptık. Güzel bir çeşittir, tadı hoştur, herkese tavsiye ediyoruz. Narın kilogram fiyatı ise 7-10 lira arasında değişiyor” dedi.

Narın büyüklüğünü görenlerin şaşırdığına dikkat çeken ve “Bu kadar büyük nar mı olur?” diyenlerin olduğunu aktaran Yalçın, bunda bölgedeki mikro klima ikliminin etkili olduğunu kaydetti. (İHA)