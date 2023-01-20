Bu okulda karne sevinci ‘ikiye’ katlanıyor

İzmir'de 24 ikiz ile bir üçüzün eğitim gördüğü ve bu nedenle 'ikizler okulu' olarak ünlenen ortaokulda karne sevinci bu yarıyıl da ikiye katlandı.

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İzmir’de 2 bin 692 okuldaki 30 bin 151 derslikte eğitim öğretim gören okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki 774 bin öğrenci, birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Buca ilçesinde ikiz öğrenci oranıyla ünlenen 1527 mevcutlu Makbule-Süleyman Alkan Ortaokulu’nda ise karne heyecanı ayrı bir önem taşıyor.

Okuldaki 24 ikizden 8’i 5, 4’ü 6, 4’ü 7, 6’sı 8, 2’si de ana sınıf öğrencisi… Ayrıca 8. sınıfta bir de üçüzler öğrenim görüyor.

Bazı kardeşler benzerlikleri dolayısıyla zaman zaman hem öğretmenleri hem de arkadaşları tarafından karıştırılıyor. Söz konusu kardeşlerden bazıları aynı sınıfta bazıları ise farklı sınıflarda eğitimlerine devam ediyor.

Yarıyıl tatili dolayısıyla düzenlenen karne dağıtım törenine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, ikiz ve üçüz kardeşlerle bir araya geldi.

Çocuklara karnelerini dağıtan Güneş, Buca’da 83 bin öğrencinin eğitim öğretim gördüğünü, Makbule-Süleyman Alkan Ortaokulu’nun ise farklı bir özelliği olduğunu söyledi.

Okuldaki ikiz öğrenci oranının dikkat çektiğini aktaran Güneş, “Gençlerimizi geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Onlar bizim teminatımız, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bize her türlü donanımı sağlayan devletimiz sağ olsun, var olsun” dedi.

İKİZLER OKULU SANILIYOR

Okul Müdürü Bertan Çetin de 2018’de okulda 32 ikizin bulunduğunu, bu sayı azalmasına rağmen geleneğin devam ettiğini dile getirdi.

Bu durumun okula ayrı bir hava kattığını vurgulayan Çetin, şunları söyledi:

“2018’de bu durumun basına yansıması üzerine ikizleri olan çok sayıda veli okula gelmeye başladı. ‘Sizin okulunuzda ikizler varmış. Biz de gelmek istiyoruz’ diye. Burayı ikizler okulu zannediyorlar. İkizler projesi var zannediyorlar. Tabii ki böyle bir projemiz yok ama velilerimiz geliyorlar. Biz de uygun şartlarımız olduğu sürece onların kayıtlarını yapıyoruz. Bu şekilde geleneğimiz devam ediyor. Okulumuzun akademik başarısı, sosyal, kültürel başarıları da ön planda. Biz de eğitim öğretim hayatımızda çocuklarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz.”

ARKADAŞLARI KARIŞTIRIYOR

Okuldaki ikizlerden 8. sınıf öğrencileri Ecrin ve Ecem Erin kardeşler de hem karne hem takdir belgesi sevinci yaşadı.

Tatile mutlu girdiklerini anlatan Ecrin Erin, “Aynaya baktığımda ben çok benzetmiyorum, ailemiz karıştırmıyor bizi ama yakınlarımız ve arkadaşlarımız karıştırıyor. Genel olarak hobilerimiz de aynı” dedi.

Ecem Erin ise kardeşiyle keyifli bir tatil geçirmeyi amaçladıklarını dile getirerek, “Küçük kardeşimiz var 2 yaşında, o da bizi karıştırmıyor, adımızla sesleniyor. Ben çok benzediğimizi düşünmüyorum ama küçüklük fotoğraflarıma baktığımda kendimi bulamıyorum. Anneme soruyorum ‘bu ben miyim’ diyorum, ‘hayır’ diyor ama ikna olamıyorum” diye konuştu.

Efe Kavas da “İkizlik kesinlikle zor bir şey ama iyi tarafları da var, oyun arkadaşın oluyor, birbirimizi kolluyoruz ama çok kavga çıkıyor, çünkü birbirimizin olan şeyleri karıştırıp alıyoruz bazen. İkimiz de Beşiktaşlıyız. Eski fotoğraflara baktığımızda kendimizi tanıyamıyoruz, mesela bebeklik fotoğraflarımızda birbirimizi hiç ayıramıyoruz. Annemle babam bizi karıştırmıyor, sesten ve gözlükten ayırt edebiliyorlar” ifadelerini kullandı.

İkizi Ege Kavas da özellikle arkadaşlarının onları karıştırdıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Geçenlerde arkadaşlarımızla oynarken beni ebelemek yerine kardeşimi ebelemişlerdi. Karne notlarımıza gelince ikimizin de iyi, bundan sonraki hedefimiz inşallah notlarımızı yükseltmek olacak. Çalışacak biri olduğu için yanında, notlar iyi oluyor, bilmediğin şeyi kardeşine sorabiliyorsun o da sana soruyor.”

Okuldaki üçüzlerden 8. sınıf öğrencisi Mesut Şafak ise kız kardeşleriyle birbirlerine hem karakter hem de fiziksel olarak benzemediklerini söyledi.

Selin Şafak da Mesut ile daha çok anlaştığını, kardeşi Melisa ile çok farklı olduklarını dile getirdi. (AA)

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