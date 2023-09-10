Bu optik illüzyon kişiliğinizi ortaya çıkarıyor

TikTok'ta yayınladığı optik illüzyonlarla dikkat çeken Mia Yilin, son paylaşımıyla yine çok konuşuluyor. Ünlü fenomen, bakanın kişiliği hakkında isabetli bilgiler veren yeni bir optik illüzyon yayınladı. Peki siz ne görüyorsunuz?

Sozcu.com.tr

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Optik yanılsamaların bazıları beyin jimnastiği için son derece idealken bazıları da bakanın kişiliği hakkında bilgi veren son derece isabetli testler haline gelebiliyor.

Sosyal medyada da dikkat çeken optik illüzyonlara bir yenisi daha eklendi. TikTok’ta sık sık bu tip görüntüleri yayınlayan Mia Yilin, paylaştığı son optik illüzyonla yine çok konuşuluyor. Yilin’e göre bakıldığında görülen ilk şey kişilik hakkında önemli bilgiler veriyor. Peki siz baktığınızda önce ne görüyorsunuz?

İlk olarak bir ağaç gördüyseniz; muhtemelen bağımsızlığa can atan ve başka birinin patronunuz olmasına dayanamayan birisiniz.

Aynı zamanda hedef odaklısınız ve bir şeyi kafaya koyduğunuzda onu başarmak için her şeyi yaparsınız. Bununla birlikte, güçlü iradenizin bazı dezavantajları var; örneğin, gerçekten ihtiyacınız olduğunda bile yardım istemekte zorlanabiliyorsunuz.

Kırılgan olmak da size kolay gelmiyor ve çok iyi tanımadığınız insanlara da çoğu zaman açık olmuyorsunuz.

Eğer ilk gördüğünüz bir kaplansa, diğer insanlara karşı çok rahat görünseniz bile zaman zaman bu aslında neler hissettiğinizi gizlemek için bir kamuflaj olabilir.

Bencillikten uzaksınız ve sevdiğiniz insanlara her şeyinizi vermeye hazırsınız. Ancak ne yaptığını bilmeyen insanlara karşı oldukça sabırsız olabilirsiniz.

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