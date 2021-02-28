Bu peruklar insanlara yaşam sevinci veriyor

Kanser tedavisi görüp saçları dökülen kadınlar kendini toplumdan soyutluyor. Çarşıya, markete gidemiyor. Şanslı olan, yolu Kenan Kaya gibi isimlerle kesişen kimileriyse, kadınlar için çok önem taşıyan saçlara, peruk da olsa kavuşuyor. Kaya 15 yıldır kemoterapi nedeniyle saçları dökülen kadınlara, kız çocuklarına elleriyle yaptığı perukları, ücretsiz olarak veriyor. Onların mutlu olmasıyla, kendisinin de mutlu olduğunu söylüyor.

El ilanları hazırladı

Kaya, yıllar önce kemoterapi nedeniyle saçları dökülen kadınların peruk denemesinden etkilenmesiyle başlayan hikayesini şöyle anlatıyor: Peruk takan hastaların gözlerinin içinin gülmesini, bir anda kendisini iyi hissetmesini görünce çok etkilendim. Onun sevincinin ailesinde yarattığı mutluluğu görünce peruğun yarattığı mucizeye odaklandım. Kendi yaptığım perukları hastalara hediye etmeye karar verdim. El ilanları, broşürler hazırladım. Bu çalışmamı duyan, öğrenenler Türkiye'nin birçok kentinden, hatta Kosova'dan peruk talep etti. Elimden geldiğince, ekonomim yettikçe talepleri geri çevirmemeye çalıştım. Arada bazı istismarlar olunca, bu kez durumlarını gösteren belge, rapor istemeye başladım. Başvuru sayıları çok artınca da, Kuşadası'nda yaşama ve saçlarının dökülmüş olması şartı koymak zorunda kaldım…

Bugüne kadar 700'e yakın peruk dağıttığını söyleyen Kaya, kendisini derinden etkileyen anılarını ise şöyle özetledi:

Saçı ellerinde kaldı

Bir gün gelen hastaya saçları henüz tam dökülmediği için peruk veremeyeceğimizi söyledik. Şöyle bir saçlarını tuttu, hepsi elinde kaldı. Hemen saçlarını kestik, beğendiği bir peruk verdik. Beni çok etkileyen bir diğer olay ise iki yıl önce yaşandı. Trabzon'dan 14 yaşındaki Melek Narcı'ya peruk verdim. Çok mutlu olan Melek bir video hazırlayıp ‘Beni izleyen her perukçunun herkesin bizim gibi hastalara peruk hediye etmesini istiyorum. Umarım yaparsınız, umarım bizim gibi çocukları, ablaları mutlu edersiniz. Bütün hastaları mutlu edersiniz' diye mesaj verdi. Videosunu sosyal medyada paylaştıktan kısa süre sonra gerçekten melek oldu. Üç yıl süren kanserle mücadelesine yenik düştü. Bazı hastalar iyileşince, peruğu geri getiriyor. ‘Bunu başkasına verin' diyor. O andaki duygular yaşanmadan anlaşılmıyor.