Bu pirinç taşlı arazide yetişiyor

Diyarbakır'ın Karacadağ eteklerinde bazalt taşlı arazilerde yetiştirilen tescilli Karacadağ pirincinde hasat başladı.

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Karacadağ pirincinin hasadı, sabahın erken saatlerinde erkeklerin oraklarla çeltik başaklarını biçmesiyle başlıyor. Kadınlar ise elleriyle topladıkları ürünü heybelerle harmana taşıyor.

Toplanan çeltik, biçerdöverle saplarından ayrıldıktan sonra güneş altında kurumaya bırakılıyor. Kuruyan çeltik, fabrikalarda kabukları soyularak tüketime hazır hale getiriliyor.

Çınar ilçesine bağlı Bayırkonak Mahallesi’nde çeltik hasadına başlayan üreticilerden Mehmet Seyhan, “Tarlada çalışanların tümü akraba. Hep birlikte sabah tarlaya geliyoruz. Hasat 20 gün sürüyor. Hasat edilen çeltiği tarlada topluyoruz. Ayrıştırma için biçerdövere atıyoruz. Elde edilen çeltiği harmanda sererek güneşte kurutuyoruz. Daha sonra da fabrikaya gönderiyoruz. Bu yıl 350 dönümde ekim yaptık. 200 ton verim elde etmeyi bekliyoruz. Pirincimiz tescilli. Artık her yerde biliniyor” dedi.



Güneşten dolayı çalışmakta biraz zorlandıklarını belirten Nalan Seyhan da “Burada kardeş, kuzen, yeğen hep bir arada çalışıyoruz. Güneş olmasaydı kolay bir iş. Dedelerimizin tarlası, ekip biçiyoruz” diye konuştu.

Hasadın ardından aile olarak kendi paylarına düşen pirinci aldıklarını anlatan Seyhan, Karacadağ pirincinin sofraların vazgeçilmezi olduğunu ifade etti. (AA)