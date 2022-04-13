Bu resim sosyal medyayı ikiye böldü: Kedi mi görüyorsunuz geyik mi?

Sosyal medyada paylaşılan bu optik illüzyon testi kısa sürede gündem olurken, kullanıcıları ikiye böldü. Peki Twitter'da paylaşım rekoru kıran bu resimde siz bir şey görebiliyor musunuz?

Sozcu.com.tr

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Elbise rengi, çizgilerin arkasına saklanmış rakamlar derken, bu kez sosyal medya bir optik illüzyon testini tartışıyor.

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede gündem olan yeni illüzyon testi, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Bazıları resimde kedi gördüklerini söylerken bazıları da gördükleri hayvanın geyik olduğu konusunda ısrar etti.

RESME NASIL BAKTIĞINIZA GÖRE DEĞİŞİYOR…

Ancak aslında görüntülerde bir hayvan yok. Sadece beyninizin nasıl çalıştığına bağlı olarak bu hayvanlardan birini görmeniz mümkün. Gördüğünüz hayvan görüntünün bir parçası değildir, bu sadece onun yarattığı optik bir illüzyondur. Bu resme nasıl baktığınıza göre de değişir…

Uzmanlar, bazı insanların görüntülerde kedi veya geyik göremediğini belirtirken, bu hayvanları görebilme sürelerinin de herkeste farklı olduğuna vurgu yaptı.

Eğer hayvanları görmekte zorlanıyorsanız resmi küçültüp büyültmeyi, ekranın uzaklığıyla oynamayı deneyebilirsiniz…

İnsanların çoğunun görüntüdeki kediyi gördüğü ancak çoğunun geyiği bulamadığı belirtildi.

Eğer siz de kediyi bulup geyiği göremediyseniz bir böyle bakabilirsiniz;

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