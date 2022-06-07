Bu resme ilk baktığınızda ne görüyorsunuz? Aşk hayatınız hakkında ipuçları veriyor

Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran optik illüzyon testlerine bir yenisi daha eklendi. Peki siz resme bakınca ne görüyorsunuz?

Sozcu.com.tr

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Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran optik illüzyon testlerine bir yenisi daha eklendi.

Teste göre, resme baktığınızda ilk gördüğünüz, aşk hayatınız ve karşınızdakinden ne beklediğiniz hakkında önemli ipuçları veriyor.

İlk kez Mind’s Journal’da yayımlanan optik illüzyon testi şimdiden sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Peki sizin bir ilişkiden beklediğiniz nedir?

Resme ilk baktığınızda ne gördüğünüze göre bu soruya yanıt arayabilirsiniz…

1- Resmin dış çerçevesinde yer alan adamın yüzü:

Eğer resme baktığınızda dış alanda yer alan çerçeve gibi yüz gözünüze ilk çarpan detaysa, bu, başkaları tarafından takdir edilmeye ve saygı duyulmaya çalıştığınızı gösterebilir.

Mind’s Journal’a göre, başkalarınıza yardım etmek ve bu yüzden takdir almak sizin için önemli. İnsanların akıllarından geçenleri anlamak için çaba sarf edersiniz.

Resme ilk baktığında büyük yüzü gören insanlar daha gizemli hareket edebilir. İlişkilerinde bir sonraki adım belli olmadığı için karşılarındaki kişi tarafından daha çok merak edilirler. Ancak yine de bazen duyguları ve ilişkinin derinliğini paylaşmak daha yararlı olabilir…

2. Paltolu adam:

Resmin sağ tarafında bulunan mavi paltolu adam resme baktığınızda gözünüze ilk çarpan figür ise, bunun nedeni, “kalbinizin derinliklerinde yatan hüzün” olabilir.

Eğer gözünüze ilk mavi paltolu adam çarpıyorsa, hayatın gerçeklerini kabullenebilen bir yapıya sahipsiniz. Belki geçmişinizde sizi ve kişiliğinizi anlayamayan, “sizi düzeltmeye” yatkın insanlar vardı. Ancak bundan sonra beklentiniz sizi olduğunuz gibi kabul edecek ve içinizdeki tüm duyguları, hisleri, gerçekleri görebilecek kişi…

3. Masadaki kundaklı bebek:

Eğer resme baktığınızda ilk olarak masada duran kundağa sarılmış bebeği gördüyseniz, hem romantik ilişkilerinizde hem de hayatta “çaresiz” hissediyor olabilirsiniz. Kendinizle ilgili bildiklerinize ve sorumluluklarınıza rağmen, her an işlerin ters gidebileceğini düşünen bir yapınız var. Son dönemde endişeli ve stresli hissediyor, sık sık ağlıyor olabilirsiniz.

Sizin için en uygun kişi, duygusal ihtiyaçlarınızı anlayacak ve hayatta kendinizi güvende hissetmenizi sağlayacak sevgi dolu, ilgili biri… Biraz kendinizi ön plana çıkarmanın zamanı geldi!

4. Kitap okuyan büyücü:

Eğer resme baktığınızda tam ortasında duran sivri şapkalı ve kitap okutan büyücüyü fark ettiyseniz, meraklı ve sorgulayan bir yapıya sahipsiniz. Ruhani bir yanınız var ve manevi şeylerle ilgilisiniz.

Evreni, yaşamı merak eden, sorgulayan insanlara ilgi duymanız muhtemel. Ancak manevi ihtiyaçlarınızı istediğiniz gibi karşılayan birine ihtiyacınız olduğu da bir gerçek…

5. Beyaz kıyafetli iki adam

Eğer resme baktığınızda ayakta duran beyaz kıyafetli iki adamı gözünüze çarptıysa, hayatın kontrolünü elinde tutmayı seven inatçı bir insan olduğunuz anlamına gelebilir. İnsanların size güvenip, inanmasını istiyorsunuz. Kendinizi genellikle bulunduğunuz ortamın en zekisi olarak görüp işlerin nasıl gitmesi gerektiğini planlıyorsunuz.

Ancak işte size bir öneri; Romantik bir ilişkide sana meydan okuyacak birine ihtiyacın var. Partnerinizin yanınızda olmasına, size güvenmesine ve her koşulda sizi desteklemesine önem veriyorsunuz. Ancak kendi görüşlerini savunma noktasında size meydan okumaları da hoşunuza gidiyor…

Size itaat etmeyecek ve yeri geldiğinde yönlendirebilecek biriyle ilişki yaşamanız sizin için daha uzun soluklu olabilir. İtaatkar birinden uzak durmanızı öneririz….

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