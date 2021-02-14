Bu sanat yeniyor

‘Yenilebilir sanat' ya da ‘Sanatın yenilebilir hali…' İsmini daha sık duymaya başladığımız yeni nesil sanat dalı… Adeta sanat atölyesi gibi çalışan butik pastanelerden, hem göze hem damağa hitap eden rengarenk yenilebilir sanat eserleri çıkıyor. Ressam ve üçüncü kuşak pastacı Ayça Kaleli, yenilebilir sanatın en renkli simalarından biri… Türkiye Aşçılar Federasyonu milli takım şefi unvanını da taşıyan Kaleli, şeker hamurundan yaptığı birbirinden farklı minyatür heykellerle yenilebilir sanatın da ödül avcısı oldu.

‘KIZIM RESSAM OLACAK'

Ayça Kaleli'nin pastacılık mesleği, aslında bir dede mirası. Büyük büyük dedesinin Çarlık Rusya'sında öğrenip çocuklarına aktardığı pastacılık yüz yılı aşkın süredir aile mesleği olarak bugüne kadar gelmiş. Kaleli, dede yadigarı mesleğini üniversiteden aldığı resim eğitimiyle birleştirip, sıra dışı sanatsal pastalar yapıyor, hatta yeni sanatçılar yetiştiriyor. Ayça Kaleli, yenilebilir sanat serüvenini şöyle anlattı:

“5 yaşımda resim yeteneğim ortaya çıkmış. Babam, ‘Kızım ressam olacak' demiş. Nereyi bulursam orayı resimle doldurdum. Sonunda hayalini kurduğum Hacettepe Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü kazandım. Böylece pasta ve resim hayatımı şekillendiren iç içe geçmiş en güzel ahenk oldu. Üniversitede üç boyutlu düşünmeyi öğrenmem, pastanedeki lezzetlerin birer esere dönüşmesi aşamasında çok işime yaradı. Ruhumu yansıtan mesleği buldum. Artık sanatsal pasta uzmanı, yenilebilir sanatın temsilcisiyim.”

Özel günlere anlam katmak çok güzel

Özel günlerini figürlü pastalarla daha renkli hale getirmek isteyen insanlar hayallerindeki resmin sadece onlara özel hazırlanmasını istiyorlar. Hayallerindeki resmi anlatıyorlar, ben de o hayali sevimli figürlere dönüştürüyorum. İnsanların özel günlerine anlam katmak büyük bir mutluluk. Şehir dışından, hatta yurt dışından da sipariş alıyorum. Cam bir vazo ne kadar narinse, şeker hamuru da o kadar narin. En küçük bir darbede, dikkatsizlikte kırılıp gidiyor. Onları özel hazırlattığım cam fanuslara koyup koruyucu paketlerle gönderiyorum. Pastalara kişilik katan figürleri saklanabilir yapıyorum. İsteyen afiyetle yiyor, isteyen pastanın üzerinden alıp evlerinde biblo gibi sergiliyor. Ortaya böylesine özel bir eser çıkarmak beni mutlu ediyor.

Yarışmalarda ödülleri kapıyor

Ayça Kaleli ilk madalyasını 2017 Master of Cake Samsun yarışmasında ‘Cadı' heykeliyle aldı. 2018 Master of Cake Başkent yarışmasında minyatür dekoratif dalında ‘Viking' heykeliyle ilk altın madalyasını kazandı. Ekiple katıldığı 2018 Lüksemburg Dünya Kupası'nda ‘Uyuyan Kız' ve ‘Örgü Ören Teyze' adlı iki eseriyle bronz ve gümüş madalya aldı. 2020 İka Almanya Olimpiyatlarında ‘Salvador Dali Atölyesi' ve ‘Horoz Aşçı ile Tavuk Aşçı Kavgası' eserleriyle de çifte altın madalya kazandı.