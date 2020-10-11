Bu sanat yeniyor!

Aydın’ın Kuşadası İlçesi’nde yaşayan ve bugün Türkiye’nin sayılı pasta modelleme ustaları arasında gösterilen Tülay Önbul, aslında bir bilgisayar programcısıydı. Önbul şimdi hünerli elleriyle pasta ustalığını ve heykeltıraşlığı birleştiriyor.

12 yıl önce kızına doğumgünü pastası yapmak için kolları sıvadığında ise bunun hayatını bambaşka bir yöne taşıyacağından habersizdi. O gün yaptığı ve süslediği pasta büyük beğeni topladı. Çevresi ona pasta siparişleri vermeye başladı.

KALIP KULLANMIYOR

Tamamen yenilebilir malzemelerle hazırladığı, hiçbir kalıp kullanmadan sadece el becerisiyle şekillendirdiği pastalar, onu amatörlükten ustalığa taşıdı. Önbul bir yandan açtığı atölyede pasta üretimine devam ederken bir yandan da katıldığı uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil ediyor. “Aslında biz pasta sanatçıları sadece göze değil damaklara da hitap eden yenilebilir sanat yapıyoruz” diyen Önbul işini ise “Hem pasta şefi, hem heykeltıraş, hem de ressamız” diye tanımlıyor.

Mutfak Olimpiyatları'nda madalya aldı

Önbul, Milli Takım'la birlikte Türkiye'yi uluslararası gastronomi ve mutfak sanatları yarışmalarında temsil ediyor. Şubat ayında katıldığı ve dünyanın en ünlü ustalarının yarıştığı 2020 Uluslararası Mutfak Olimpiyatları'ndan (2020 IKA Culinary Olympics), kendi alanında altın madalya ile dönmeyi başardı.

Önbul, yaptığı atölye çalışmaları ile bu işe gönül veren ve mesleğe yeni başlayan öğrencilere de eğitimler veriyor.

Bazı modeller için günlerce uğraşıyoruz

Pasta ustası Önbul, bu işe gönül verenlere ise şu hatırlatmalarda bulunuyor: “Bu sanatı sevmeyen yapamaz. Zira büyük sabır, emek ve fedakarlıklar isteyen bu uğraşın tutku ve azim olmadan başarıya ulaşması çok zor. Bazen bir model için saatlerinizi, günlerinizi hatta pandispanyasız modellemelerde aylarınızı vermeniz gerekebiliyor. Çalıştığımız malzemelerimiz bir kil, seramik gibi değil. Çok hassas ve yumuşak olan şeker hamuruna şekil vermek zorlayıcı olabiliyor.

Bazı modellerde iskelet sistemi oluşturmak gerekiyor. Yenilebilir bir çalışma yapıyorsunuz, hijyen kurallarına dikkat etmelisiniz. Sınırları olmayan hayal gücünüzün yanında hızla gelişen teknik ve malzeme bilgisi açısından da kendinizi sürekli güncel tutmanız ve sürekli gelişime açık olmanız gerekiyor. Fakat bu işin tüm bu zorluklarına rağmen edinilen başarılar ve başkalarının özel anlarındaki mutluluklarına katkı sağlamak tek kelime ile gurur verici oluyor.”