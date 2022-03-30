Bu sazın teli, insanın kalbine dokunuyor

Sivas'ta halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun sazını da elinde bulunduran bağlama ustası Şentürk İyidoğan, kalbe giden damarlardaki daralmanın tespitinde kullanılan anjiyo telini, bağlamaya taktı.

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Sivas’ta 4 Eylül Sanayi Sitesi’ndeki atölyesinde sipariş üzerine el yapımı bağlama üretimi yapan ve Aşık Veysel Şatıroğlu’nun sağlığında kullandığı bir sazı da elinde bulunduran Şentürk İyidoğan, bağlama teli konusunda farklı yöntemler denemek için araştırma yapmaya başladı.

Yanına zaman zaman giden ve şehirdeki hastanelerde görev yapan kardiyologlar, kalbe giden damarlardaki daralmanın tespitinde kullanılan anjiyo telini bağlamaya takmasını önerdi. Teli incelediğinde çok kaliteli olduğunu fark eden İyidoğan, sazda denemeye karar verdi.

Anjiyo telini ilk olarak Aşık Veysel’in sazına taktı. Paslanmaz çelikten üretilen telden iyi kalitede ses alan İyidoğan, verimli olduğunu anlayınca yaptığı bazı sazlara da takmaya başladı.

“HER SAZA TAKMAK MÜMKÜN DEĞİL”

Şentürk İyidoğan, “Küçük yaşlarda saz ustalarının yanına gittiğimde nasıl yapıldığını tarif ederlerdi. O zamanlarda bir tel görmüştüm. Bugünkü teller gibi değildi. Tellerin Şam’dan geldiğini öğrendim. Ben hep o teli aradım. Zaman zaman konuştuğumuz kardiyolog arkadaşlarımız anjiyoda kullandıkları tellerden bahsetti, ben de bakmak istedim. Çok kaliteli bir tel olduğunu gördüm. Elimle kontrol ettiğimde yumuşaklığı fark ettim. Aşık Veysel’in sazında denedim ve çok keyif verdi. Divan sazlarında da kullanmaya başladım. Bu teller kullanıldıktan sonra atıl vaziyette kalmaktansa geri dönüşümü sağlanabilir. Bu hem pahalı hem de kolay bulunan bir tel değil. Bu nedenle her saza takmamız da mümkün değil” dedi.

“TÜRKÜLERLE DE YÜREKLERE DOKUNACAK”

Şentürk İyidoğan’a anjiyo teli kullanmasını öneren Kardiyoloji Uzmanı Doktor İsmail Erdoğu ise, “Anjiyoda biz çok farklı teller kullanıyoruz. Kullandığımız tellerden bazıları da çok ince ve yumuşak. Damarlarda stentlerin geçmesine müsaade eden türden teller kullanıyoruz. Sivas’ta biz Şentürk Bey ile tanıştığımızda onun da çok farklı saz telleri olduğunu gördük. Bizim tellerimize benzer yanları da var. Ama anjiyodaki teller daha esnek yapıdaki tellerdir. Daha sonra biz bu tellerimizden bir saza uyarlasak nasıl bir ses elde ederiz diye düşündük. Kullandığımız telleri temizletip steril hale getirdikten sonra kendisine bıraktık ve bunlardan bir saz teli yarattık. Kendisi bunları çaldı ve denedi. Kalp damarlarına müdahale ettiğimiz, yüreklerine müdahale ettiğimiz bu tellerin sesi, türkülerle de yüreklere dokunacak” diye konuştu. (DHA)