Bu sene tezgahlar da sofralar da balığa doyacak

Balık sezonunun açılması ile birlikte balık çeşitleri de Düzce'deki balıkçıların tezgahlarında yerini almaya başladı. Haliyle bollaşan balık çeşitleri hem balıkçıların hem de vatandaşın yüzünü güldürüyor. Geçen sene palamuta hasret olan balık tezgahları palamutla dolarken, mevsim balığı olması nedeniyle talep de daha çok palamut balığına oluyor.

Geçen sene az miktarda palamut ile sezonu kapatan balıkçılar, bu seneye palamut bolluğu nedeniyle sevinçli girdi. Sezon başlayalı 3 hafta olmasına karşın balık tezgahları çeşitliliğiyle hem vatandaşların hem de balıkçıların yüzünü güldürüyor. Geçen seneye göre denizden bol miktarda palamut çıkarken yine çinekop, mezgit, istavrit sevenler de balık tezgahlarının önünü mesken tutuyor.

“PALAMUT BOL, HAMSİ SIKINTILI”



Düzce’de 20 yıldır balıkçılık yapan ve sezonu değerlendiren Onur Hazır, “Bu sene sezonumuz bereketli. Balık denizlerimizde bol. Fiyatlarımız çok iyi. Hem müşteri hem biz mutluyuz. Palamut, çinekop balığımız bol. Hamsi bu sene biraz sıkıntılı. Ama diğer balık çeşitleri bol. Fiyatlar çok uygun. Palamutlar 600-700 gram geliyor. 10 liraya 12 liraya satıyoruz. Fiyatlar geçen seneye göre çok güzel” dedi.

“TAZE BALIK GÖZLERİNDEN ANLAŞILIR”



Balıkçı Hazır, sezonu olmasına rağmen balığın taze olup olmadığının anlaşılabilmesi için vatandaşlara tüyolar da vererek, “Herkes kulağına bak der ama biz balıkçılar balığın tazeliğini anlamak için gözüne bakın deriz. Bir balığın gözü parlıyorsa balık zaten kendisini gösterir. Ondan sonra kulağına bakarlar. Balığın her yerine bakanlar var ama bir balığın taze olup olmadığını anlamak için en garanti yeri gözleridir” diye konuştu. (İHA)