Bu soruyu sormadan o teknelere binmeyin!

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Bütün kış boyunca insanların hasretle beklediği yaz mevsimi nihayet gelip çattı. İnsanların tatil planlarını yaptığı şu günlerde günübirlik teknelerle alakalı bilinmesi gereken bazı detaylar var. Bilinmeyen Enler’in yeni bölümünde bu detaylardan biri olan P&I (koruma ve tazmin) sigortasını anlattık. Bu sigorta türü, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın söz konusu tekneler için zorunlu tuttuğu tekne ve makine sigortasından biraz farklı. Doğrudan insan hayatını ilgilendiriyor. İşte günübirlik teknelere binmeden önce P&I sigortasını neden sorgulamamız gerektiğinin cevabı…