Bu tezgahın bütün geliri üniversitelilere

Bursa'da biri kimya mühendisi diğeri emekli öğretmen olan Nurettin ve Ayşe Aydoğdu çifti tüm yaşamlarını eğitime adadı. 6 yıldır halk pazarında açtıkları elbise tezgahından elde ettikleri gelirin tümünü burs ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine veriyorlar. Çift bugüne kadar 5 üniversite öğrencisine burs vererek onların mezun olmalarını sağladı. Üniversite hayatına başladığı yıllarda babasının vefatı sonrasında aynı sıkıntıları yaşadığını ifade eden Nurettin Aydoğdu “Bugün üniversite hayatında sıkıntı yaşayan öğrencilere bir nebze olsun destek olabildiğimiz için huzur içindeyiz” dedi.

Nurettin Aydoğdu yaşadıklarını şöyle anlattı: “Üniversite yıllarımda babamı kaybettim. Hem çalıştım hem de okumaya çalıştım, o yılları yaşayanlar bilir. Çok zor şartlarda eğitimimi tamamladım. Kimya mühendisi olarak özel sektörün birçok dalında görev yaptım. Emekli olduktan sonra eşimle beraber bu işe Bursa'da başladık. Birçok firma ile irtibat kurup sezon sonu, seri sonu eşyalarını bizimle paylaşmalarını sağladık. Sonrasında arkadaş çevresi eş ve dostlarımızın yardımı ile bu günlere geldik. Öğrencilerimize sadece burs olarak değil, kıyafet ve farklı şekillerde de yardımda bulunuyoruz. Şu ana kadar 5 öğrenciyi mezun ettik. Şu an 3 öğrenciye burs desteği sağlıyoruz. Bu bizim için bir vatandaşlık görevi. Eşim de ben de çok mutluyum, huzurluyum.