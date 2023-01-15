Bu ünlüyü tanıyabilecek misiniz?

Gösteri dünyasında sürekli karşımızda olan ünlüleri çok iyi tanısak da, eski imajları ve gençlik halleri düşünülenden çok daha farklı olabiliyor. Günümüzde oldukça popüler olan bir şarkıcının, modellik yaptığı günlerden kalan eski bir fotoğrafı da görenleri oldukça şaşırttı.

Sozcu.com.tr

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1990’larda Abercrombie & Fitch için bir grup gençle birlikte poz veren yıldız isim, fotoğraf çekiminde şimdiki halinden oldukça farklı görünüyor.

Günümüzde şarkıcılık yapan ünlü isim, reklam kampanyasında mavi ekose bir gömlek ve siyah jile yelek ile neredeyse tanınmayacak gibi görülebilir… ama kim olduğunu tahmin edebilir misiniz?

Fotoğraftaki güler yüzlü kız, ABD’li şarkıcı ve söz yazarı Lana Del Rey’den başkası değil. Fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan 37 yaşındaki Rey, modellik yaptığı günlerin ardından şarkıcı kimliğiyle ün kazandı ve şu sıralar dokuzuncu stüdyo albümünün tanıtımını yapmakla meşgul.



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