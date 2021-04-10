Bu üst geçit sadece tavuklar için!

Tekkeköy ilçesinde bulunan İlkadım Sanayi Sitesi’nde asansör dükkanı işleten Kazım Aygün (65), iş yerinin çatısındaki tavuklar için farklı bir yol izledi.

Hayvanların çatıda sadece yemle beslediğinden dolayı yeterli vitamin alamadıklarını düşünen Aygün, tavukların dükkanın karşısındaki yeşil alana güvenli bir şekilde ulaşması için demir profillerden bir üst geçit inşa etti.

20 metre uzunluğunda ve 5,5 metre yüksekliğindeki üst geçit 7 bin liraya mal oldu.

Aygün, “Burada iş yerimde tavuklara bakıyorum. 700 metrekare dükkanın üstünü hayvanlar için çevirdim. Orada sağlıklı beslenemedikleri için dükkandan yeşil alana uzanan bir üst geçit yaptım. Bu geçidi 3 günde tamamladım. Tavuklar şimdi yeşil alandan daha doğal besleniyorlar. Burayı görenler şaşırıyor” dedi. (İHA)