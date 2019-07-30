Bu yollar Bozcaada’ya yakışmıyor

Doğası ile bir turizm cenneti olan ve güneşin en güzel battığı yerlerden birisine sahip Bozcaada'daki toprak yolların düzeltilmesi isteniyor. Turistler araçlarıyla güneşin batışını izlemeye gittiklerinde toz ve topraktan kir içerisinde kaldıklarını belirterek, "Doğa harikası bu yere, böyle yol yakışmıyor" diyor.

Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcaada’ya akın eden turistler, gün batımını izlemek için her akşam Polente Burnu’na gidiyor. Güneşin batışını yanlarında götürdükleri içeceklerle izleyen tatilciler, romantik bir akşam yaşamanın da keyfini çıkarıyor.



Türkiye’de köyü bulunmayan tek ilçe olan Bozcaada’daki bu ritüel yıllardır devam ediyor. Sabah denizin keyfini süren tatilciler, akşam vakti güneşin batışını güzel bir yerden izlemek için adeta birbirleriyle yarışıyor. Tatilcilerin akın ettiği Polente Burnu’nda hiç tesis yok. Burası adanın en batısında kalan bir yer. Tatilciler, yanlarında getirdikleri kamp sandalyeleri ve portatif masaları bozkır örtüsü üzerine kuruyor. Kimileri ise yere oturmayı tercih ediyor.



Alanda her gün 1 kilometrelik araç kuyruğu oluşuyor. Araçlarına yer bulamayanlar ise geri dönmek zorunda kalıyor. Polente Burnu’na giden yol ise tatilcilerin tepkisini çekiyor. Toprak ve bozuk yolda araçlarıyla ilerleyen turistler, kir pas içerisinde kalıyorlar. Toprak yolun dışında park sorunu da alanda dikkat çekiyor. Araçlar, düzensiz park ettikleri için doğal güzellik gölgede kalabiliyor. Belediyenin park sorununu da çözmesi bekleniyor.



Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, bundan 3 yıl önce Polente Burnu’ndaki yol çilesinin biteceğini söylemişti. Adanın misafirleri şimdi yeniden bir çalışma yapılmasını talep ediyor.



Adaya giden insanlar tozlu yolları aşıp, aracına yer bulduktan sonra ise bambaşka bir keyif yaşıyor. Burası yüzlerce insanın evlilik yolunda adım attığı bir yer. Son olarak inşaat mühendisi Can Ali Aksu (36), televizyoncu ve gazeteci kız arkadaşı Seçil Kırbaş’a (29) burada geçtiğimiz hafta sonu evlilik teklif etti. Özel olarak hazırlanan bir masaya kız arkadaşını getirerek sürpriz yapan Aksu, tatilcilerin şaşkın bakışları arasında evlilik teklifini yaptı, “Evet” yanıtını alınca da Kırbaş’ın parmağına yüzüğünü takarak, evliliğe giden yolda ilk adımı attı.



Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, gün batımının izlendiği Polente mevkiinin cazibe merkezlerinden birisi olmaya başladığını belirterek, “Burada çok sayıda nikah kıyıyoruz. İnşallah güzel bir birlikteliğin adımını çok güzel bir noktada atmış olduk. Kendilerine mutluluklar diliyorum. Nikah için de burayı seçmeleri nedeniyle kendilerine Bozcaada Belediye Başkanı olarak teşekkür ediyorum” diye konuştu.