Buca’ya Bekir Coşkun’un heykeli dikilecek

Buca Belediyesi, aralık ayı meclis toplantısında oybirliğiyle Menderes Mahallesi’nde yapımı süren dev parka geçen ekim ayında hayatını kaybeden SÖZCÜ yazarı Bekir Coşkun’un adının verilmesini kararlaştırdı.

Belediye, aynı zamanda parkın içine usta gazetecinin heykelinin de yapılması için proje hazırladı. Bekir Coşkun'un heykelinin yapımı için heykeltıraş Derya Ersoy, Ali Yaldır ve Zafer Dağdeviren çalışma başlattı. Kaidesiz haliyle yaklaşık 2 metre yüksekliğinde olacak heykelde, Bekir Coşkun'un bir sohbet sırasında gülümseyerek durduğu hali tasvir edildi.

SICAK GÜLÜŞÜNÜ ANLATMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Bekir Coşkun'un ilk heykelini yapmanın kendileri için büyük bir onur olduğunu ifade eden heykeltıraş Derya Ersoy, “Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Bekir Coşkun'un heykelini yapmamız için bizlere ulaştı. Tasarımlarımızı hazırladık. Onu en sıcak haliyle anlatan bir çalışma yapmayı kararlaştırdık. İfadesini ve iç ruhunu anlatan bir eser olması için çalışıyoruz. Onun sıcak gülüşünü anlatmaya çalışacağız. Heykelin yanında bir sehpa, not defteri ve kalemi yer alacak” diye konuştu. (İHA)