Buckingham Sarayı ‘Kraliçe sarayı terketti’ haberlerine yalanlama

Geçen hafta corona virüsü nedeniyle, Kraliçe II. Elizabeth'in Buckingham Sarayı'nı terk ettiği iddiaları ortaya atılmıştı. Saray resmi bir açıklama yaptı ve kraliçenin sadece günlük programında değişiklikler yapıldığı söylendi...

Kraliçe II. Elizabeth’in corona virüsü nedeniyle Buckingham Sarayı’nı terk ettiği ve tehlike geçene kadar da Windsor Kalesi’nde kalacağı iddia edilmişti. Bunun üzerine yaklaşık bir hafta sonra saraydan resmi bir açıklama geldi ve kraliçenin sarayda olduğu söylendi…



Saraydan yapılan açıklamada, “Mevcut koşullarda duyarlılıkla alınmış bir önlem olarak ve gerçekçi nedenlerle Kraliçe'nin günlük programında birtakım değişikliler yapılıyor” ifadeleri kullanıldı. Program değişikliklerine ek olarak Buckingham Sarayı ayrıca Kraliçe'nin paskalya dönemi için planlanandan bir hafta önce Windsor Kalesi’ne gideceği açıklandı.