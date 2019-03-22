Dünya Su Günü nedir? Bugün 22 Mart Dünya Su Günü!

Yaşamımızın kaynağı olan suyun günü bugün. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu' 1993'te 22 Mart'ı Dünya Su günü olarak kabul etti. İşte 22 Mart Dünya Su Günü hakkında merak edilenler...

Metabolizmamızın %70’ine yakını sudan oluşuyor. Tüm sistemlerimizin en iyi şekilde çalışması için su, büyük bir önem arz ediyor. 22 Mart Dünyada yaşamımızın olmazsa olamzı suyun günü ilan edildi. Dünya Su Gününe özel bilgiler haberimizde.

İYİ BİR İÇME SUYUNUN 11 ÖZELLİĞİ

– Hastalık yapıcı mikroorganizmalar içermemelidir.

– Kokusuz, renksiz, berrak ve içimi hoş olmalıdır.

– Sularda fenoller, yağlar gibi suya kötü koku ve tat veren maddeler bulunmamalıdır.

– Yeterli derecede yumuşak olmalıdır.

– Hidrojen sülfür, demir ve mangan gibi elementleri ihtiva etmemelidir.

– Suda sağlığa zararlı kimyasal maddeler bulunmamalıdır. Bazı kimyasal maddeler zehirli etki yapabilir; arsenik, kadmiyum, krom, selenyum, kurşun, cıva gibi. Bunun yanında baryum, nitrat, florür, radyoaktif maddeler, amonyum, klorür gibi maddeler sınır değerlerinin üzerinde sağlığa olumsuz etkileri olan maddelerdir.

– Nitrit, amonyak bulunmamalıdır. Bunlar, suyun organik maddelerle kirlendiğini gösterir. Nitrat ise kirlenmenin aşırı düzeylere yükseldiğini gösterir. Bu maddelerin içme suyunda bulunmaları tehlikelidir. Hele çocuklar için daha tehlikelidir.

– Suda 200 miligramdan fazla klorür bulunması kirlenme işareti sayılabilir.

– Flour 1 litrede 1 miligramdan az, 2 miligramdan fazla olmamalıdır.

– Demir 1 litrede 1-2 miligram bulunmalıdır.

– Suya sertlik veren en önemli maddeler kalsiyum , magnezyum ve klorür bileşikleridir.



DÜNYA SU GÜNÜ NEDİR?

www.dunyasugunu.org’da yer alan bilgilere göre; 22 Mart tarihi, 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ilan edildiğinden bu yana Dünya Su Günü olarak kutlanmaktadır.

Teklif ilk kez, 1992'de Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda (UNCED) gündeme getirildi. 1993'ten itibaren katılım her yıl katlanarak arttı; halk, desteklerini göstermek amacıyla gün boyu muslukları açmamaya teşvik edildi. Dünya Su Günü Facebook'ta da çok rağbet gördü.

Birleşmiş Milletler ve üye ülkeler bu günü, dünyadaki su kaynakları ile ilgili somut çalışmaları ödüllendirmek ve Birleşmiş Milletler tavsiyelerini uygulamaya ayırmışlardır. Her yıl Birleşmiş Milletlerin su alanında çalışmalar yapan farklı bir kuruluşu Dünya Su Günü'nde yapılacak uluslararası etkinlikleri destekleyip koordine etmektedir. UN-Water, kurulduğu yıl olan 2003'ten bu yana Dünya Su Günü etkinliklerine öncülük edecek BM kuruluşunu, etkinlik konusunu ve verilecek mesajları belirleme sorumluluğunu üstlenmektedir.

Birleşmiş Milletlere üye ülkelerin dışında, içilebilir su kaynakları ve su yaşamını destekleyen bazı sivil toplum kuruluşları da Dünya Su Günü'nü, çağımızın öncelikli su sorunlarına dikkat çekmek için iyi bir fırsat olarak değerlendirmektedir. Örneğin, Dünya Su Konseyi 1997'den bu yana her üç yılda bir düzenlediği Dünya Su Forumu ile bir hafta boyunca binlerce katılımcıya ulaşmaktadır. Katılımcı kuruluşlar ve Sivil toplum örgütlerinin dikkat çektiği konular arasında, “temiz içme suyuna ulaşma şansı olmayan bir milyar insan” ve “aile içinde suya ulaşmada cinsiyetin yeri” gibi konular yer almaktadır.

Ayrıca Dünya Su Günü vesilesi ile 2003, 2006, 2009 ve 2012 yıllarında Birleşmiş Milletler Dünya Su Kaynaklarını Geliştirme Raporu yayınlanmıştır.

1995 yılından bu yana Dünya Su Günü için belirlenen temalar şöyledir:

– 1995 Kadınlar ve Su

– 1996 Kirli Şehirlere Su

– 1997 Dünyanın Su Potansiyeli Yeterli Mi

– 1998 Yeraltı Suyu ve Görünmez Kaynaklar

– 1999 Su Kaynakları Etrafında Hayat

– 2000 21. Yüzyılda Su

– 2001 Su ve Sağlık

– 2002 Kalkınma İçin Su

– 2003 Gelecek İçin Su

– 2004 Su ve Afetler

– 2005 Hayat için Su 2005-2015

– 2006 Su ve Kültür

– 2007 Susuzlukla Mücadele

– 2008 Arıtma

– 2009 Sınır Aşan Sular

– 2010 Su Kalitesi

– 2011 Su ve Kentleşme

– 2012 Su ve Gıda Güvenliği

– 2013 Su Dayanışması

– 2014 Su ve Enerji