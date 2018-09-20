12:30 Hadi ipucu sorusu: Dönüşüm romanındaki baş karakter uyandığında hangi hayvana dönüşüyor? Bugün ipucu Kafka’dan!

Hadi ipucu sorusu Franz Kafka'nın Dönüşüm romanından geldi. Kafka'nın Dönüşüm romanındaki başkarakter bir sabah uyandığında kendini bir hayvana dönüşmüş olarak buluyor? İşte Hadi ipucu sorusu olan Dönüşüm romanındaki başkarakter bir sabah uyandığında kendini hangi hayvan dönüşmüş buluyor sorusunun yanıtı...

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Hadi ipucu sorusunu bugün, “Franz Kafka yalnız ve mutsuz bir yazar olarak tanınıyor. Dönüşüm romanındaki başkarakter bir sabah uyandığında kendini bir hayvana dönüşmüş olarak buluyor. Peki Dönüşüm kitabını okuyanınız var mı? Acaba o hangi hayvana dönüşmüş olabilir?” şeklinde paylaştı. Kafka’nın meşhur romanı Dönüşüm’nün baş karakteri Gregor Samsa’nın hangi hayvana dönüştü? Hadi ipucu sorusunun yanıtı haberimizde.

DÖNÜŞÜM’ÜN BAŞ KARAKTERİ GREGOR SAMSA HANGİ HAYVANA DÖNÜŞTÜ?

Hadi ipucu sorusu: Dönüşüm romanındaki başkarakter uyandığında hangi hayvana dönüşüyor?

Yanıt: Hamamböceği

Gregor Samsa öykünün ana karakteridir. Ailesinin geçimi için gezici bir pazarlamacı olarak ağır bir şekilde çalışmaktadır. Bir sabah büyük bir böcek olarak uyanır.

Grete, Gregor’un küçük kız kardeşi ve dönüşümden sonra bakıcısıdır. Başlarda Grete ve Gregor’un iyi bir ilişkisi vardır ancak zamanla bu ilişki azalır. En başta onu beslemek ve odasını temizlemek için Grete gönüllü olsa da öykü ilerledikçe daha sabırsız olup, inadına ve kasıtlı bir biçimde odaya pis yemekler getirir. Grete, keman çalar ve konservatuvara gitme hayalleri kurar. Gregor da, bu hayali gerçekleştirmek için çalışmaktaydı ve Noel arifesinde bunu açıklayacaktı. Gregor’un dönüşümünden önce aileye gelir sağlamak için bir dükkânda tezgahtar olarak çalışmaktadır. Öykünün başında sempatik gözüken karakter zamanla bu sempatisini kaybeder.

Gregor’un babasının Gregor’un patronuna büyük bir borcu vardır. Bu yüzden, Gregor nefret etse de işinden ayrılamaz. Bay Samsa, Gregor’un çalıştığı zamanlarda tembel ve yaşlıdır. Ancak dönüşümden sonra Gregor para kazanamadığı için Bay Samsa çalışmaya başlar.

Samsa’lar gelir elde etmek için birlikte yaşamak üzere üç kiracıyla anlaşırlar. Kiracılar çok huysuzdur ve evdeki kirliliğe dayanamamaktadırlar. Gregor’u fark edip olağanüstü büyüklükte bir böcek olduğuna inanırlar ve aileyi dava açmakla tehdit ederler.