Bulaşık tableti ile koltuk nasıl silinir?

Evde en çok kirlenen mobilyalar arasında koltuklar en başta yer alır. Koltuk temizliği zor gibi görünse de koltuklarınızın ne kadar kirli olduğu, kumaşı ve kullandığınız deterjan ve beze göre temizlik aşaması değişir. İşte koltuk temizliği için son günlerde sıkça kullanılan bulaşık tabletinin kullanımı hakkında bilmeniz gerekenler...

Koltuk takımları evdeki herkesin kullandığı ortak alanlardır. Özellikle çocuklar koltukta oyun oynar, boyama yapar, ders yapar, atıştırmalık yer, meyve suyu içer ve aynı zamanda gelen misafirlerinizde en çok koltuklarda vakit geçirirler. Bu nedenle koltuklar zamanla tozlanır, kirlenir, yiyecek kalıntıları, boyalar ve yağ lekelerine maruz kalarak kirlenmeye, lekelenmeye ve kötü kokmaya başlarlar. Eğer mutfağınız Amerikan mutfak ise bu durum daha da zorlaşır. Evinizde yaptığınız yemeklerin kokusu koltuklarınıza, perdelerinize siner ve daha sık temizliğe ihtiyaç duyarlar.

Koltuk temizliğinde koltuklarınızın kumaşı çok önemlidir. Leke tutmayan, silinebilir koltukların temizliği daha kolaydır. Bulaşık tableti koltuk temizliğinde size kolaylık ve etkili temizlik sağlayacaktır. Peki bulaşık tableti ile adım adım koltuk temizliği nasıl yapılır? İşte bir adet bulaşık tableti ile pırıl pırıl koltuklar…

KOLTUKLARINIZIN TOZUNU ALARAK İŞE BAŞLAYIN

Koltuklarınızı silmeden önce tüm toz ve kir kalıntılarını temizlemek için elektrik süpürgesi ile yastıklarda dahil olmak üzere her alanı süpürün. Özellikle dip ve köşe kısımlarını süpürerek toz ve kırıntıların bu alanlarda birikmesini önleyin.

BULAŞIK TABLETİ İLE TEMİZ KOLTUKLARIN TADINI ÇIKARIN

İlk olarak kovanızın içine sıcak su doldurun ve bir adet bulaşık tabletini içine atın ardından erimesini bekleyin. Dilerseniz içine çok az miktarda sirke de ekleyebilirsiniz. Suyu fazla emmeyen bezlerle koltuklarınızın her yerini silin. Ardından eğer isterseniz tekrar bir kovaya su hazırlayın ve içine bir miktar çamaşır yumuşatıcı ekleyerek koltuklarınızın mis gibi kokmasını sağlayabilirsiniz. Bulaşık tableti yöntemi ile koltuklarınızın kumaşı zarar görmeyerek etkili ve gözle görülür bir temizlik sağlar.