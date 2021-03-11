Bulaşıkçı olarak çalıştığı iş yerinin patronu oldu

Antakya ilçesinde yaşayan Ayhan Öztoprak, henüz 11 yaşındayken ailesine ekonomik olarak destek vermek için bir pastanede bulaşıkçı olarak işe başladı. Azmi, çalışkanlığı ve kararlılığı ile işine ciddiyetle sarılan Ayhan Öztoprak, pastane ortamındaki tüm işleri kısa sürede öğrendi.

1992 yılında bulaşıkçı olarak girdiği pastanenin, imalat, kurye ve satış birimlerinde de görev yapan Öztoprak, küçük yaşlardan biriktirdiği para ile 2009 yılında iş yerini devraldı.

“ÇALIŞMAK ZORUNDAYDIM”

Bulaşıkçı olarak girdiği pastanede verilen her işe dört elle sarıldığını söyleyen Öztoprak, şunları söyledi:

* Biz 10 kardeşiz ve çalışmak zorundaydım, okuyan ağabeylerim vardı. 11 yaşında iş hayatına atıldım ve bu süreçte pastaneci olmaya karar verdim. Bir pastanede de bulaşıkçı aranıyordu ve başvurdum, beni hemen işe aldılar.

* Burada, kurye, satış elemanı, pasta ve baklava ustası olarak devam ettim. 5 saat durmadan bulaşık yıkardım. Bulaşık bittikten sonra da ürünleri taşırdımı, durmadan bütün gün böyle çalışırdım.

* İşime dört elle sarılarak, en iyi şekilde yapmaya karar verdim. Bir dostumun sözü vardı çöpçü olacaksan bile en iyi çöpçü olman gerekiyor ben de o anlayışla işime sarıldım.

“GENÇLERE TAVSİYEM…”

İşletmesinde 10 kişiye istihdam sağladığını belirten Öztoprak, “Gençlere tavsiyem, işlerine dört elle sarılsınlar ve asla hayallerinden vazgeçmesinler. İstedikten sonra mutlaka her şey gerçekleşir” diye tavsiyelerde bulundu. (DHA)