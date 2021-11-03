Bulaşıkçılıktan dünya şampiyonluğuna

Antalya'da bulaşıkçılıkla başlayıp aşçılıkla devam ettirdiği işini bırakan 25 yaşındaki Hasan Demir, tavsiye üzerine başladığı kick boksta dünya şampiyonluğuna ulaştı.

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Antalya’da bir lokantada bulaşık yıkayarak geçimini sağlayan Hasan Demir, akrabasının tavsiyesi üzerine kick boksa başladı.

Aynı işyerinde bir süre sonra aşçılığa yükselen Demir, sporu meslek haline getirmek için işini bırakıp kick boks çalışmalarına devam etti.

2018 yılında Türkiye’de düzenlenen Kick Boks Avrupa Kupası’na katılan Demir, Avrupa ikinciliği elde etti.

Demir, son olarak Türkiye Kick Boks Federasyonu ve Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği’nin 2020 yılında İrlanda’da düzenlenen Dünya Kick Boks Kupası’na katıldı. Rakiplerini bir bir yenen Hasan Demir, 81 kiloda dünya şampiyonu olarak Türkiye’ye döndü.

Pandemiden dolayı şampiyonalar için hazırlıklarını sürdüren Demir, Türkiye Kick Boks Federasyonu öncülüğünde 4 Aralık’ta İstanbul’da düzenlenecek turnuvada İranlı Masoud Minaei ile kupa mücadelesi verecek.

“KİCK BOKSTA İLERLEME KARARI ALDIM”

Hasan Demir, kick boksa nasıl başladığını anlattı:

“19 yaşında bulaşıkçılık yaparken, babamın kuzeninin tavsiyesi ve meraktan kick boksa başladım. Sonrasında aşçı olmaya karar verdim. 4 yıl boyunca hem aşçılık yaptım hem de merak edip severek başladığım kick boksa devam ettim. Bu sporu çok sevdiğim için aşçılığı da bırakarak kick boksta ilerleme kararı aldım. Şu anda tek hayatım spor.”

“SPOR AŞKIM AĞIR BASTI”

“Bu spor dalında kendimi daha iyi ifade edebildim. Aşçılığı da seviyordum ama spor aşkım ağır bastı. Bu branşta kendi dalımda dünya şampiyonu oldum. 4 Aralık’ta da federasyonumuzun düzenleyeceği maçta İranlı rakibim ile karşılaşacağım. O maçı da kazanacağıma inanıyorum.”

Scott Adkins’in canlandırdığı ‘Yuri Boyka’ karakterine benzetildiğini ifade eden Demir, “Bu da benim hoşuma gidiyor” dedi. (DHA)