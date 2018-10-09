Bulgaristan’ın yükselen yıldızı: Bansko ve Pamporovo

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Kış aylarını güzelleştirmek, beyaz örtüyü bir rüyaya dönüştürmek isteyenler için Bulgaristan'nın Bansko veya Pamporovo adlı kış turizmine yatırım yapan kasabaları tam size göre. Bu kasaba size olağan üstü bir kış tatili vadediyor. Bu kış Bansko veya Pamporovo'da kayak keyfi için Jolly Tur'un kış aylarında tatile elveda yerine merhaba demek isteyenlere birçok kampanyası da bulunuyor.

17 FARKLI KAYAK PİSTİ SEÇENEĞİ!



Manzaraların, sabah sakinliğinin ve gökyüzünün güzelliğine tanık olacak şekilde Avrupa'nın en gelişmiş kayak merkezlerinden biri olan Bansko'ya ulaştıktan sonra sizi karşılayacak güzelliklere hazır olmalısınız. Bansko toplamda 65 km uzunluğunda 17 farklı seçeneği olan kayak pistlerine sahip. Dilerseniz sizler için akşam saatlerinde düzenlenecek olan Yöresel Bulgar Meyhanesi turlarına katılabilirsiniz. Bu arada kayakta Dünya Şampiyonu Alberto Tomba'yı anmayı da ihmal etmeyin. Tomba, burada kayak yapmış ve Bansko'da yer alan ve Avrupa'nın en iyi kara pistlerinden biri olarak anılan pistlerden biri, onun ismi ile anılıyor. Fakat, yine de pistin göz alıcı kayak keşfi serüveninin yanı sıra çevreyi keşfetmeyi, ilginç taş mimari yapıtlarına göz atmayı da ihmal etmeyin. Bütün gününüzü pistlerde kayak yapmanın zevki ile doldurduktan sonra hamam turuna katılabilir, kar yağarken açık havada, termal su ile dolu olan havuzun keyfini çıkarabilirsiniz.



KAYAK YAPMAYI SEVENLERİN BİR DİĞER TERCİHİ DE PAMPOROVO!

Ilıman iklimi, şifalı mineral kaynakları, doğal ve kültürel yapılarıyla birleşmiş olan mükemmel teknik ve otel tesisleri, kış tatil merkezlerini hem aktif rekreasyon hem de rahat ve eksiksiz bir tatil için uygun hale getirmektedir.

HEM SPOR HEM EĞLENCE BİR ARADA



Kayağa ister yeni başlamış olun isterseniz profesyonel olun kayak yapmayı seviyorsanız Pamporovo turu size göre. Türk kayak sevenlerin gözdesi haline gelen Pamporovo'nun en önemli özelliklerinde biri İstanbul'a en yakın kayak merkezi olmasıdır. En az Bansko kadar gelişmiş kayak pistlerine ve teknolojik olanaklara sahip. Daha çok Pamporovo'yu Bulgaristan kayak merkezlerine eğlence amaçlı değil, spor yapmak amaçlı gidenler ve aileler tercih etmektedir. Bunun yanı sıra eğlence arayanlar için ise birçok pub ve club da bulunmakta. İstanbul'dan Bansko 700 km ve ortalama 9 saat süren mesafede bulunur iken, 450 km Pamporovo'ya 5 – 6 saat içinde ulaşabilirsiniz.

