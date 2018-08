Bunları görmüyorsanız o lokantada yemek yemeyin

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Modern hayatın getirdiği hızlılık içerisinde tercih edilen lokanta ve restoranların temizliği, dışarıda yemek yemek zorunda kalanlar için önemli bir soru işareti. Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Hayrettin Köse, müşterilerin kafasını karıştıran, ‘İşletme temiz mi değil mi' sorusunun aslında çok kolay anlaşılabileceğini belirtti. Köse, normal şartlarda lokanta ve restoranların mutfaklarının, müşterilerin görebileceği şekilde dizayn edilmesi gerektiğini, ancak fiziki şartlar yeterli değilse müşterilerin mutfağı görme hakları olduğunu söyledi.

MÜŞTERİLERİN MUTFAĞI GÖRME HAKKI VAR

Bunun dışında çalışanların bone, maske, eldiven giymesi, işletmenin lavabolarının temizliği gibi hususların da müşteriler için önemli ipuçları olacağına değinen Köse, “Gelen müşteri her şeyden önce lokanta ya da restoranın mutfağını görebilmeli. Ama bazen işletmelerimizin fiziki yapılarının buna müsaade etmediği durumlar olabiliyor. Bu tür durumlarda gelen müşterimizin mutfağı görme hakkı vardır. Gıdalara nefesten bile mikrop ya da bakteri bulaşma riski olabilir. Çalışan personellerimiz her ay sağlık kontrolünden geçiyor ama yine de müşteriler lokantalardaki çalışanların bone ve maske takıp takmadığına dikkat etmelidir. Yine aynı şekilde çalışanların eldiven takması işletmenin daha hijyenik olduğunu gösterir. Bunun yanı sıra lavaboların temizliği de çok önemlidir. Çocukluğumuzda ustalarımız, işletmenin lavabosu temizse her tarafı temizdir, derlerdi” diye konuştu.

ALO 174 İHBAR HATTI CAN KURTARICI



Müşterilerin işletmenin temizliğinden emin olmadıkları durumda ücretsiz ALO 174 hattını arayabileceklerini belirten Köse, “Bir müşteri bir işletmeye gittiğinde hijyen kurallarına uyulmadığını düşünürse, ücretsiz ALO 174 hattımıza ihbarda bulunabilir. Bu ihbar sonucunda Tarım ve Gıda İl Müdürlükleri olaya anında müdahale eder ve gerekli cezai yaptırımlarda bulunur. Böyle bir durumda kesilecek ceza tutarı en az 15 bin TL tutarındadır” dedi.

(İHA)