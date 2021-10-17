Bunu Bi’düşünün: Sorumlu hayvan sahipliği…

Royal Canin, kedi ve köpeklerin yaşam kalitesinin artırılması için 8 bölümlük mini dizi projesine imza attı.

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Kedi ve köpeklerin sağlıklı beslenmesinde önemli bir marka olan Royal Canin, can dostlarımızın yaşam kalitesinin artırılması, hayvan sahiplenme sürecinin bilinçli bir şekilde ele alınması ve terk edilmelerin önüne geçilebilmesi için önemli bir projeyi hayata geçirdi. 8 bölümlük mini dizi projesi “Bunu Bi'Düşünün” projesi kapsamında, sorumlu hayvan sahipliği kavramının güçlendirilmesi hedefleniyor.

UZUN SÜRELİ TAAHHÜT

Royal Canin Türkiye Ülke Müdürü Aslı Çelikkol, hayvan sahipliğinin, ciddiye alınması gereken uzun süreli bir taahhüt olduğunu belirterek, “Her hayvanın kendi doğasına has ihtiyaçları bulunuyor. Bu ihtiyaçları karşılamanın ve yaşam boyu birlikteliği mümkün kılmanın yolu ise sorumlu hayvan sahipliğinden geçiyor. Mini dizi projemiz ile sorumlu hayvan sahipliği kavramını güçlendirmek istiyoruz. Hayvanlar için daha iyi bir dünya sunma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Online video platformu BluTV'de yayına giren mini dizinin senaryosunu Erkan Tunç yazdı, yönetmenliğini ise Onur Ünlü yaptı. BluTV Ticari Direktörü Deniz Şaşmaz Oflaz “Royal Canin'in sosyal farkındalık projesi olarak hayata geçirdiği 8 bölümlük dizi projesini mümkün olduğu kadar insana ulaştırmanın bizim de sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

İŞTE MİNİ DİZİNİN DEV KADROSU

Mini dizide yer alan birbirinden farklı 8 karakterin ortak noktası, hayvanları ile kurdukları ilişki ve bu ilişkinin taşıdığı sorumluluklar. Mini dizinin ana karakterini usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan canlandırıyor. Taylan'a, Şebnem Bozoklu, Ahmet Rıfat Şungar, Pınar Deniz, Kubilay Aka, Dilara Aksüyek, İsmail Ege Şaşmaz, Başak Daşman, Müjde Uzman, Ulaşcan Kutlu ve Ayşenil Şamlıoğlu eşlik edecek.