Burak Akkul’un eşi Seda Akkul’dan ilk açıklama: ‘Burak’ın ateşi kontrol altında’

Ünlü sunucu Burak Akkul, birkaç gün önce yaptığı bir açıklama ile corona virüsü testinin pozitif çıktığını söylemiş, ardından ise tedavi için hastaneye yatmıştı. Akkul’un eşi Seda Akkul ise Twitter hesabından bir açıklama paylaştı ve sunucunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.



Seda Akkul, “Burak dinleniyor ve ateşi kontrol altında. Öksürük devam ediyor. Yorumların hepsini okuyamadım ancak kısaca cevaplamak isterim ki; Londra’dan İstanbul’a geldik ve hemen evimize en yakın özel hastaneye gidip kontrol yaptırdık. Hastaneden evimize geri gönderildik ve iki gün boyunca kimse ile temas kurmadan izole şekilde evimizde bekledik. Ateş yükselmesi ve artan öksürük ile yine aynı hastaneye başvurduk ve oradan şu an bulunduğu hastaneye gitmemiz gerektiği söylendi” ifadesini kullandı.



Akkul, “Burak gözlem altına alındı, ben eve dönüp yine kimse ile temas kurmadan izole şekilde bekledim. Bende semptom yok, Burak’ta yüksek ateş ve öksürük olarak ortaya çıktı semptomlar, şimdi daha iyi ve iyileşip yanıma döneceğine inancım tam. İyi dilekleriniz için çok teşekkürler” dedi.