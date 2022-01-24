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Burası Antarktika değil Elazığ

Elazığ'da geçen hafta etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Sıcaklık eksi 20 dereceye kadar düştü. Cip Baraj Gölü buz tuttu, ortaya çıkan görüntüler Antarktika'yı andırdı.

Yayınlanma: 11:44 - 24 Ocak 2022 Güncellenme:
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Burası Antarktika değil Elazığ

Elazığ’da geçen hafta etkisi gösteren kar yağışı yerini dondurucu soğuğa bıraktı.

Akşam saatlerinde sıcaklığın sıfırın altında eksi 20 dereceye düşmesinin ardından bölgedeki sular da donmalar yaşandı.

Bunlardan biri de kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Cip Baraj Gölü oldu.

Cip Baraj Gölü, son günlerde etkisini göstermeye devam eden dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu. Oluşan buzlar havadan görüntülendi. (İHA)

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