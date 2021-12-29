Burası Çıldır değil, Sinop

Sinop’un Dikmen ilçesinde buz tutan gölde bisiklet sürüp çay içtiler. Görüntüler Çıldır Gölü'nü aratmadı.

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Dikmen ilçesine bağlı Göllü köyünde mevsim şartlarına göre oluşan göl, soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Bunu fırsat bilen köylüler de yaptıkları etkinliklerle göl üzerinde gezinmenin tadını çıkardı.

Buzla kaplanan gölde bisiklet sürüp, semaver yaktılar. Gölün üzerine masa kuran köylüler buz üzerinde çay içip makarna yemenin keyfini yaşadı. Görüntüler Çıldır Gölü’nü hatırlattı.

“YAZIN İNEKLER, KIŞIN BİZ SEFASINI SÜRÜYORUZ”

Alaattin Dolma, “Yazın burada inekler keyif sürüyor. Serinlemek için göle giriyorlar. Kışın da biz keyfini sürüyoruz. 3 tekerlekli bisikletimi oraya götürdüm. Üstünde semaver yaktım. Buz pateni ayakkabılarım olsa onu da deneyecektim. Bir tehlikesi de yok. Çünkü gölün derinliği 1 metre ya var ya da yok” dedi. (İHA)

