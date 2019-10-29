Buraya tırmanmak cesaret istiyor

Dünyanın ikinci büyük kanyonuna ev sahipliği yapan Kemaliye ilçesinde 2017 yılında yapımına başlanılan ve yaklaşık 1 ay süren ‘Via Ferrata’ parkuru, adrenalin tutkunlarının uğrak yeri oldu. Kaymakamlık, belediye ve Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı (KEMAV) işbirliği ile yapılan macera yolu, geçen yaz sezonunda çok sayıda kişi tarafından ziyaret edildi. Eğin Gabanı mevkisinde 470 metre yüksekliğindeki kayalık duvara demir ve çelik halatlarla oluşturulan parkur, usta dağcıların yanı sıra maceraseverlerden de yoğun ilgi görüyor. Güvenlik önlemleri altında yaklaşık iki saat süren duvar tırmanışının ardından zirveye ulaşan sporcular, zirveden ‘Wingsuit’ atlayışı gerçekleştiriyor.

PARKURUN ZİRVESİNDE ASKER SELAMI VERDİLER

Geçen hafta sonu Kemaliye Doğa Sporları Kulübü (KEDOS) sporcuları tarafından Barış Pınarı Harekatı’na katılan askerlere destek vermek amacıyla bir tırmanış gerçekleştirildi. İki saatlik tırmanışın ardından 470 metre yükseklikteki zirveye ulaşan sporcular, burada asker selamı vererek Mehmetçik’e selam gönderdi. (DHA)

