Burçlar değişti mi? Yılan burcu gerçekten var mı?

Dün sosyal medyanın gündemine oturan ‘burçlar değişti’ iddiası, hala çok konuşuluyor. Dün yapılan haberler, NASA’nın yayınladığı bir blog yazısında geçen sabit yıldızların değiştiği bilgisine dayanıyordu. Yani NASA, dünyanın ekseninin yıllar içerisinde kaydığı ve bu sebeple yıldızların da sabit yerlerinde değişim olduğunu açıklamıştı. Türkiye’de ise bu açıklama, burçların değiştiği ve artık yılan burcunun olması gerektiği olarak haberlere yansıdı. Peki, burçlar gerçekten değişti mi? Yılan burcu olacak mı? İşte detaylar…

Dün sosyal medyada yayılan ve birçok haber sitesinin haberleştirdiği ‘burçlar değişti' iddiası, ne yazık ki doğru değil. NASA'nın yaptığı sabit yıldızlarda meydana gelen değişim, Klasik/Batı astrolojisinde “Tropikal Zodyak” yani Mevsimsel Zodyak olarak bilinen durumu etkilemiyor. İşte ayrıntılar…

BURÇLAR DEĞİŞTİ Mİ?

Klasik astroloji yapanlar Mevsimsel astroloji kullanıyorlar. Mevsimsel astrolojiyi oluşturan burçlarda ise takım yıldızlarıyla çalışılmamaktadır. Yani Modern ve Klasik astrolojiyle çalışan kişiler sabit yıldızlarla çalışmıyorlar. Dünya ekseninde her 72 yılda bir meydana gelen yalpalama ile takım yıldızlarının yeri gerçekten de değişmektedir. Fakat Tropikal Zodyak'ta bu değişmemektedir.

YILAN BURCU VAR MI?

Burç tarihlerinin değişmediği gibi yeni bir burç eklemesi de yapılmadı. Klasik ve Batı astrolojisinin yani Mevsimsel Zodyak kullananları böyle bir kaygısı yok. Mevsimler sabittir. Bu nedenle mevsimler majör bir değişiklik olmadığı sürece kullanılan sistemde bir değişiklik meydana gelmeyecek.