Burdur Gölü’nde flamingolar görsel şölen sunuyor

Türkiye'nin önemli göçmen kuş alanlarından biri olarak kabul edilen ve Ramsar Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi'ne tabi tutulan Burdur Gölü, pembe tüyleriyle ünlü flamingoları ağırlıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bu yıl da Burdur Gölü’nün Serenler bölgesine yakın kıyıya, tahmini olarak 30 flamingo geldi.

Bu özel anları yakalamak için Anadolu Ajansı muhabirleri, kuşların doğal ortamlarında hem beslenirken hem de dinlenirken çekimlerini gerçekleştirdi.

Tuzlu suya sahip olmasına rağmen Burdur Gölü, zengin biyolojik çeşitliliği ile dikkat çekiyor ve her yıl su kuşlarına sıcak bir karşılama sunuyor.

Bu sulak alan, flamingoların “allı turna” olarak da bilinen popüler duraklarından biri olarak öne çıkıyor.

Son yıllarda yaşanan kuraklık ve çevresindeki sondaj faaliyetleri nedeniyle su seviyesi düşen Burdur Gölü, Göller Yöresi’nin en önemli sulak alanlarından biri olarak hala önemini koruyor. (AA)