Burdur’un şoför Aysel ablası direksiyon başında

Burdur’da Aysel Gürdal kentin ilk kadın halk otobüsü şoförü olarak direksiyon başına geçti. Kadının çalışırsa her şeyi başaracağına inandığını söyleyen Gürdal, “Kendinize güvenin, çalışın mutlaka başaracaksınız” dedi.

“ÖNCELERİ EŞİM BANA ARABA KULLANMA KONUSUNDA HİÇ GÜVENMİYORDU”

Senaryosunu Atilla İlhan, Atıf Yılmaz ve Metin Erksan’ın yazdığı “Şöför Nebahat Abla” filmini birçoğumuz bilir. Filmde, şoförlük yapmaya başlayan bir kadının yaşam mücadelesi konu edilir.

Burdur'da yaşayan Aysel Gürdal, yıllarıdır hayalini kurduğu otobüs şoförlüğü gerçekleştirdi. Amacının kadınlarında erkelerin yapabileceği her işi yapabileceğini göstermek olduğunu belirten Gürdal; “Burdur benim memleketim. Eşim Ispartalı. Eşimin görevi nedeniyle Isparta'ya yerleştim ve 14 yıl orada kaldık. Eşim emekli Milli Eğitim müdürü. Ben kendimde direksiyon eğitmeniyim. Benim yıllardır büyük otobüs hayalim vardı. Karar verdim ve kurstaki görevimi bıraktım. Gittim sürücü kursundan ağır vasıta ehliyetimi aldım. SRC belgemi, psikoteknik belgemi aldım. Ben halk otobüsü kullanacağım dedim. Çocuklarım bu kararım üzerine, ‘Anne delirme, sen nasıl yapacaksın? O erkek işi’ diye karşı çıktılar. Bende bunun üzerine, ısrarlı ve kararlı olduğumu söyledim. Önceleri eşim bana araba kullanma konusunda hiç güvenmiyordu. Aslında tüm erkekler kadınlara araba kullanma konusunda böyle davranıyor. Yıldırmaya çalışıyorlar. Be kadın öğrencilerime eşiniz kıssada, bağırsa da vazgeçmeyin, ben nasıl başardıysam sizde başarırsınız dedim. Eşim hala inanamıyor, ‘aklımın ucuna gelmezdi senin böyle otobüs kullanacağım' diyor hala” diye konuştu.

“OTOBÜS ŞOFÖRLÜĞÜNE ISPARTA'DA BAŞLADIM”

Ehliyetini aldıktan sonra ilk olarak Isparta merkezde çalışan büyük körüklü otobüsler çalıştığını söyleyen Gürdal; ”Beni ona verdiler. Hala ne amaçla verdiklerini anlayamadım. Yıldırmak için mi? 2015 yılında geçtim direksiyon başına o körüklüyü kullandım. Daha sonra küçük bir araba verdiler oda 12 metre. Onu da kullandım. Bana bu konuda Isparta'da sahip çıkan olmadı. Bazı olumsuz şeyler oldu. Kıskançlık gibi. Bir kadın bir şeyleri başardığı zaman bazı insanlar rahatsız oluyor. Bence böyle bir girişim takdir edilmeli. Ben mahallede çalışmak istedim çünkü 14 saat yorucu geldi bana. Kabul etmediler bende ayrılmak zorunda kaldım oradan. Daha sonra şehir dışı çalıştım. Burdur-Isparta hattında bir ay çalıştım. Daha sonra eşimin ısrarı üzerine şehir hastanesinde servis şoförlüğü yaptım. Eşim de orada çalışıyordu zaten” dedi.

“YOLCULAR DİREKSİYONDA KADIN ŞOFÖR GÖRÜNCE ŞAŞIRIYOR”

Annem Burdur'a gelmem konusunda ısrar ediyordu, ‘ablan- ağabeyin burada. Gel burada yaşa. Birbirinize bakarsınız' diye. Sonunda kıramadım. O nedenle Burdur'a yerleştim. Daha sonra Burdur Belediyesi'ne iş konusunda başvuruda bulundu. Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz, ‘gel görüşelim' dedi. Başkanım beni denemeyin, bana yalnızca güzergahı öğretin, araba için deneyimliyim dedim. Gördüler onlarda, ertesi günü kullanmaya başladım. Yolcular direksiyonda kadın şoför görünce başta şaşırıyor. Bazıları çok iyi karşılıyor, ‘çok iyi kullanıyorsunuz, inşallah sayılarınız artar' diyor. Bazen kadınlar soruyor, ‘nasıl yapıyorsun diye' bende küçük araba kullanmaktan daha kolay olduğunu söylüyorum. İnşallah bu mutluluğum devam eder” diye konuştu.