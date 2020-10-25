Burs ile okulunu bitirdi hiç yılmadı

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, kadınlar isterse her şeyi yapar dedi ve ekledi: “Çalışın ve mücadeleden asla vazgeçmeyin”.

Henüz 18 yaşındayken seçimlerde baraj altında kalarak Meclis'e giremedi. Ancak o vazgeçmedi ve yine CHP'nin kapısını çaldı ve partiye üye oldu. Üniversiteyi okumak için gittiği İzmir'de müşahit olarak başladığı siyasetin basamaklarını tek tek çıktı. Ailesinin onu üniversitede okutacak maddi durumu yoktu. Türk Eğitim Vakfı ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in verdiği burs ile okulunu bitirdi. Annesi de kızını okutmak için aşçı olarak işe girdi. Taşeron işçi bir babanın çocuğu olan, bugün ise CHP İzmir Milletvekili olarak TBMM'de bulunan Sevda Erdan Kılıç, bilinmeyen hayat hikayesini anlattı:

ÖDÜNÇ KİTAP ALDIM

“1980 yılında Eskişehir'de doğdum. 3 kız kardeşiz. Ben de ilk orta ve liseyi Eskişehir'de okudum ve hepsini birincilikle bitirdim. Ardından 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandım. Babam elektrik tesisatçısı. Bir taşeron firmadan emekli oldu. Annem, üniversite sınavını kazanınca, beni rahat okutabilmek için bir anaokulunda aşçı oldu. O da taşerondu. 3 kız kardeş zor şartlarda büyüdük, üçümüz de üniversiteyi bitirdik. Kendimi bildim bileli ben ablayım. Yılmaz Büyükerşen belki bilmez ama ben onun verdiği burs sayesinde üniversiteden mezun oldum. Avukat oluncaya kadar kendime ait bir kitabım bile yoktu. Kütüphaneye üye oldum ve ödünç kitaplar alıp okudum. Buca'da gençlik kollarına girdim. Müşahit oldum. Afiş de astım, siyaset de yaptım. Ardından 2004'de İzmir'in ilk kadın Gençlik Kolları Başkanı seçildim. Milletvekili genel seçimlerinde İzmir 1. Bölge milletvekili adayı oldum. Kendi bölgemden listeye ön seçimle giren tek kadın milletvekili adayıydım. Kadınlar isterse her şeyi yapar. Siz sadece çalışın. Ve mücadeleden asla vazgeçmeyin. Ailem bana hep böyle derdi.” Milletvekillerinin Anadolu'yu gezmesi gerektiğini söyleyen Sevda Erdan Kılıç “Nutuk atan siyasetçilerden kimse etkilenmiyor. Vatandaşlarla kahvede sohbet edeceksin” dedi.

Deniz Gezmiş'in adını oğluma verdim

Sevda Erdan Kılıç eşi ile CHP Gençlik Kolları'nda tanışıp evlendiklerini söyledi. Kılıç, “2008'de oğlum Deniz doğdu. Çocukluğumdan beri ‘İleride kızım da oğlum da olsa adını Deniz koyacağım' derdim. Deniz Gezmiş'ten dolayı. Deniz'i evimizde yaşatmak istedik. Oğlum doğunca 1.5 yıl oğlumla ilgilenmek için siyasete ara verdim” dedi.

Ahmet Kaya ile türkü söylemeyi çok isterdim

Türkü söylemeyi çok sevdiğini söyleyen Sevda Erdan Kılıç, “Ahmet Kaya'yı dinlemeyi çok severim. Keşke yaşasaydı, onunla birlikte söyleyebilseydim. O olmadı ama Onur Akın'la düet yaptım. Bu büyük bir onurdu benim için. Ben evde iş yaparken de, arabada da türkü söylerim. Türkülere tutundum” dedi.