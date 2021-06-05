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Bursa Hayvanat Bahçesi’nde doğum heyecanı

Bursa Hayvanat Bahçesi’nde yavru sevinci yaşanıyor. Maraların üç, alpakaların ise bir yavrusu sağlıklı şekilde dünyaya geldi.

Güncellenme: 09:32, 05/06/2021
Hayat HaberleriYaşam
Bursa Hayvanat Bahçesi’nde doğum heyecanı

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne sene başında getirilen 3 adet alpakanın 15 gün önce bir yavrusu dünyaya geldi. Toplam 6 adet olan maraların ise 3 yavrusu dünyaya gözlerini açtı. Alpakalar, Güney Amerika'ya has devegiller ailesinden ve ağırlıklı olarak yünleri için yetiştirilen bir tür. Mara da, Arjantin’in Patagonya bozkırlarında yaygın olmakla beraber, Güney Amerika'nın diğer bölgelerinde de görülüyor.


23 yıl önce kurulun Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, yaklaşık 218 bin metrekare alanda 136 türden 1100 hayvan barındırıyor. Yılda ortalama 1 milyon misafir ağırlıyor.

Hayvan başına düşen doğal alanları ile Avrupa'daki en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği'nin tam üyesi olan Bursa Hayvanat Bahçesi, bünyesindeki hayvanlarla her geçen gün genişlemeye devam ediyor.

Yırtıcılardan evcillere, kuşlardan suda yaşayan türlere kadar birçok hayvanı bünyesinde barından hayvanat bahçesi, pandemi sürecinde de haftanın 6 günü saat 9.30 ile 19.30 arasında ziyarete açık. Bilet satışları ise 18.30'da sona eriyor. (İHA)

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