Bursa Hayvanat Bahçesi’ne iki yeni tür eklendi

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne tam üye olan Bursa Hayvanat Bahçesi'ne, Güney Amerika'ya özgü iki yeni tür eklendi.

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Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği’ne tam üye olan ve 206 bin 600 metrekare alan üzerine kurulan Bursa Hayvanat Bahçesi’nde tür sayısı arttı.

Güney Amerika’ya özgü olan ve geçen haftalarda, Eskişehir’den Bursa’ya getirilen yavru iki kırmızı kuyruklu boa yılanı ile yavru üç çinçilya ile birlikte Bursa Hayvanat Bahçesi’ndeki tür sayısı 137’ye çıktı.

Hayvanat bahçesinin yeni sakinleri, Güney Amerika Barınağı’nda, kendileri için özel ayrılan alanda misafir edilirken, bakımları ve beslenmeleri de özel olarak yapılıyor.

NESLİ TEHLİKEDE

Çinçilyagiller familyasının bir cinsi olan Güney Amerika kökenli kemirgenlerden çinçilyaların, Güney Amerika tavşanı olarak da bilindiğini söyleyen bakıcı Ergün Kuva, mavi boz postu yüzünden avlanılan çinçilyaların neslinin tükenme aşamasına geldiğine ve günümüzde hala kürk hayvanı olarak kullanıldığına dikkat çekti.

Çinçilyaların Bursa Hayvanat Bahçesi’nde üretileceğini ve koruma altında kalacağını belirten Kuva, “Güney Amerika barınağında 9 tür var. Türlerimiz arasında maymunumuz da var, karınca yiyenimiz de var. Burada bulunan türlerimize ek olarak iki tür daha geldi. Kırmızı kuyruklu boa yılanı ile çinçilyamız geldi. Çinçilya özel ve nesli tükenmekte olan bir hayvan. Buradaki ortamlarını hazırladık, çoğaltmayı hedefliyoruz” dedi. (DHA)