Bursa’da ayılar mahalleli ile arkadaş oldu

Bursa'da ayılar mahallenin müdavimi oldu, her gün evlerin yakınına kadar gidip vatandaşlardan korkmuyor.

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Yıldırım ilçesine bağlı Mollaarap Mahallesi’ndeki evlerin bahçelerine giden ayılar burada vatandaşların bıraktığı yemekleri yiyor. Vatandaşlar da ayılardan korkmuyor ve aralarında bir dostluk oluştu.

Önceki gün Yusuf ve Muammer Doğru’nun yaşadığı evin bahçesine giden ayılar ev sakinleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Muammer Doğru, “Ayılar her akşam buraya gelir. Geçen de ben burada otururken yanıma kadar geldiler. Ayılara alıştık, hiç korkmuyoruz. Onlar da bizden korkmuyor” dedi.

Yusuf Doğru ise “Bu ayılar buraya sürekli geliyor. En son gelen iki tane yavru ayıydı. Bizim evler Uludağ’ın eteklerinde. Bizden sonra ormanlık alan başlıyor” diye konuştu.

Mollaarap Mahallesi sakini Ramazan Gültekin ise “Mahallemizin sınırı ormanla iç içe olduğu için ayılar sık sık mahallemizi ziyaret ediyor. Mahalle sakini Muammer abi ayılarla yan yana çay içiyor. Ayılar mahallemizin müdavimi oldu” ifadesini kullandı. (İHA)