Bursa’da balık ölümleri tedirginlik yarattı

Mesudiye Mahallesi’nde yaşayanlar, Bedre Deresi’nde akşam saatlerinde suyun renginin değişmesiyle balık ölüleri gördü.

Kıyıya vuran ölü balıklar için yetkililere bilgi verildi. İnegöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeye giderek balık ölümleriyle ilgili inceleme başlattı.

MAHALLE SAKİNLERİ TEDİRGİN

Derenin kirli akmasından yakınan mahalle sakinleri, önlem alınmasını istedi.

”KİMYASAL ATIKLAR YÜZÜNDEN”

Derede yaşanan kirliliğin sanayi tesislerinin bıraktığı kimyasal atıklardan kaynaklandığını belirten Ahmet Ergün de sorumluların bulunmasını istedi. (DHA)



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