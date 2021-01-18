Bursa’da kar çılgınlığı…45 kadın aynı anda böyle kaydı

Bursa şehir merkezindeki kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, üst kesimlerde yarım metreyi buldu. Uludağ’ın doğu eteklerindeki Kestel ilçesi Orhaneyi Köyü’nde dün gece toplanan kadınlar keyif yaptılar. Ellerindeki poşetlerle zincir oluşturan yaklaşık 45 kadın, yokuştan aşağıya kendilerini bırakınca müthiş heyecan yaşadılar.

Öte yandan Orhaneli ilçesinde de büyük naylonla kayak keyfi yaşayanlar da kamerayla görüntülendi. Dün gece şehir merkezinde kemençe eşliğinde kar yağışını kutlayan ve eğlenenler de 2021’in en renkli görüntülerine imzasını attılar.