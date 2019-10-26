Bursa’da Uğur Dündar rüzgarı

BURSA'DA BELGESEL GÖSTERİMİ

Yarım asırdır halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmet eden Usta Gazeteci- SÖZCÜ Yazarı Uğur Dündar'ın hayatını anlatan belgesel film Bursalılar ile buluştu. Plaza 16 Kültür Salonu'nda gerçekleşen etkinlik, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Eğitim İş Sendikası, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği, Malatyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği işbirliğiyle yapıldı. Etkinliğe Nilüfer İlçesi Belediye Başkanı Turgay Erdem de katıldı.

UĞUR DÜNDAR'IN HAYATI KİTAP OLDU

Etkinliğin başında bir konuşma yapan belgesel yönetmeni ve gazeteci Gökmen Ulu, Dündar'ın biyografi kitabını yazdığını açıkladı. Ulu, “Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli soruşturmacı televizyon gazetecilerinden Uğur Dündar'ın serüven dolu yaşamını bir belgesele sığdırmak çok zor. Örnek ve görkemli yaşamının tamamını anlatmaya kalkışsak 12 bölümlük belgesel çıkar. O nedenle daha detaylı anlatmak için Uğur Dündar'ın biyografi kitabını yazdım. Pek yakında çıkacak” dedi.

DÜNDAR: YAŞLANMAK İÇİN YAŞAMADIM

Belgesel film gösteriminin ardından ayakta alkışlanarak kürsüye gelen Uğur Dündar'ın duygusal anlar yaşadığı görüldü. Belgeselin yapımında emeği geçen ve katkı sağlayan herkese teşekkür eden Dündar, “1970 yılında başlayan meslek hayatımda başarıma katkıda bulunan herkese sonsuz teşekkür ediyorum, haklarını helal etmelerini diliyorum, aramızda olmayanlara rahmetle, yaşayanlara uzun ömür dileklerim ve sevgimle binlerce teşekkür gönderiyorum” dedi. Yaşlanmak için yaşamadığını belirten Dündar, ömrünün önemli bölümünü toplumun hakikatleri öğrenme hakkına adadığını vurgulayarak, “Sizin gerçekleri öğrenme hakkınızın dışında başka hiçbir gücün önünde eğilip bükülmedim. Benim hikayem özetle budur” dedi.

DEMOKRASİ ARENASI İLE EKRANA DÖNÜYOR

Uğur Dündar sevenlerine bir müjde verdi ve pek yakında ekrana döneceğini söyledi. Dündar, yeni programının isminin “Demokrasi Arenası” olacağını açıkladı. Uğur Dündar seyircilerine Tele 1 ekranından ulaşacağını bildirdi. Dündar, 1 Nisan 2019 günü, reyting rekortmeni Halk Arenası programını yaptığı Halk TV'den, yönetimin basın emekçilerine yaptığı haksızlıklar ve işçi kıyımı nedeniyle ayrılmıştı.