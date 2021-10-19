Bursa’da yetiştirdiği Sivas kangallarını 7 bin liradan satıyor

Sivas'tan getirdiği kangal köpekleri Bursa'da yetiştirerek kazanç sağlayan Harun Bostan, yavruların iki tanesini birlikte 7 bin liradan satıyor.

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Çocukluğundan beri kangallara büyük ilgi duyan Harun Bostan, saf ırk kangal köpeğini bulmak için Sivas’a gidip dağ köylerini gezdi.

Harun Bostan, burada sürülere çobanlık yapan köpeklerin yavrularından alarak, Bursa’da yetiştirmeye başladı.

Harun Bostan, Sivas’tan getirdiği kangal köpeklerinin yavrularını Türkiye’nin her şehrine ve dünyanın farklı ülkelerine çifti 7 bin liradan satıyor.

“EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ CÜSSELERİ DEĞİL”

Harun Bostan, “İnsanlarımız bu köpekleri çok cüsseli olarak biliyor. Kangalların en önemli özelliği cüsseleri değildir. Bu köpeklerin en belirgin özelliği karakter ve cesaretleridir. Bu köpekler kendinden güçsüz hiçbir hayvana dokunmaz. Kadınlar ve çocuklar için asla zararlı değillerdir. Aamacımız bu hayvanların saf ırkını devam ettirmek. Para kazanmayı düşünsek, süs köpekleri daha çok para ediyor, onlara bakardık. Buradan kazandığım parayı da bu köpeklerin ırkının devamında kullanıyorum. Ve bu köpekleri seven insanlara satıyorum” dedi. (İHA)