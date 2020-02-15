Bursalı dağcı grubu Afrika’nın çatısı Kilimanjaro’ya tırmandı

Bursa merkezli Sınır Tanımayan Dağcılar Spor Kulübü üyelerinden oluşan 10 kişilik ekip, "Kilimanjaro'nun karları küresel ısınmayla erimesin" sloganıyla fosil yakıt tüketimine karşı farkındalık yaratmak için, 5 bin 895 metre yüksekliği ile Afrika’nın çatısı olarak tanımlanan Kilimanjaro'nun en yüksek noktası olan Uhuru Zirvesi'ne tırmanarak pankart açtı.

Sınır Tanımayan Dağcılar Spor Kulübü Başkanı Ethem Kuruçay başkanlığındaki dağcı grubunda yer alan Kamil Çakır, Elmas Arı, Tülin Çakır, Suat Kutlutürkan, Cemile Şentürk, Mehtap Yılmaz, Murteza Özkurt, Nuray Kuruçay ve Doğan Can, 6 Şubat gecesi İstanbul’dan uçakla Tanzanya’ya yola çıktı.

Kilimanjaro yakınlarındaki otelde konaklayan ekip, daha sonra Kilimanjaro’nun zirvesine doğru harekete geçti. “Kilimanjaro’nun karları küresel ısınmayla erimesin” sloganıyla ekip, günler süren zorlu tırmanışın ardından Kilimanjaro’nun en yüksek noktası olan Uhuru Zirvesi’ne ulaştı.

YÜKSEK İRTİFADA OKSİJEN CİDDİ SORUN

Kilimanjaro’nun Uhuru ziervesine en az altı günlük bir tırmanışla, geceleri kamp yaparak ulaşılıyor. Yürüyerek daha çabuk tırmanmak mümkün olsa da, oksijen azlığı nedeniyle yüksek irtifa zorlayıcı olabiliyor. Zirveye ulaşan farklı rotalar olmasına rağmen dağın kuzey yamacındaki tek rota olan Rongai Rotası sunduğu muhteşem doğa manzaraları nedeniyle tercih ediliyor.

STD ÜYELERİ BAŞARILI ORGANİZASYONLARA İMZA ATTI

Klimanjaro’nun zirvesine de Bursa’nın ve Türkiye’nin imzasını atan ve ülkemiz dağcılığını yüksek düzeyde temsil eden Sınır Tanımayan Dağcılar Spor Kulübü, Atlas Sıradağları Jebel Toubkal zirve tırmanışını kuvvetli tipi ve rüzgara rağmen başarıyla gerçekleştirmişti. Türkiye’de fethedilmedik zirve bırakmayan STD ekibi, kısa bir süre önce 5.380 metre rakımlı Everest Base Kamp faaliyetini başarıyla tamamlamıştı.