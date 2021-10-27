Bursalı iki kardeş dünya şampiyonu oldu

Kanada'da18 bin 346 öğrencinin katılımıyla düzenlenen 'Caribou Matematik Yarışması'na Bursa'dan katılan iki kardeş, dünya birincisi oldu.

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Kanada’da 13-14 Ekim tarihleri arasında uluslararası matematik yarışması düzenlendi. 18 bin 346 öğrencinin başvurduğu ‘Caribou Matematik Yarışması’na Bursa’da özel bir okulda eğitim gören 5’inci sınıf öğrencisi İpek Aydın ile 1’inci sınıfa başlayan kardeşi Alper Aydın da katıldı.

Online olarak yapılan yarışma sonunda İpek Aydın genel kategoride dünya birincisi olurken, kardeşi Alper de birinci sınıflar kategorisinde dünya birincisi oldu. Jüri tarafından Aydın kardeşlere sertifika verildi.

“DOKTOR OLMAK İSTİYORUM”

İpek Aydın, “Okulumu, derslerimi seviyorum. En çok sevdiğim ders ise matematik. 1’inci sınıftan beri matematiği seviyorum. Bunun sebebi de annemin matematik öğretmeni olması. Kanada merkezli bir yarışmada dünya birinciliği elde ettim. Tüm soruları doğru cevapladım. İngilizce olduğu için anlamakta zorluk çeksem de yaptım. Sorular zordu ama iyi geçti. Büyüyünce doktor olmak istiyorum” dedi.

“YARIŞMA EĞLENCELİ GEÇTİ”

Büyüyünce astronot olmak istediğini dile getiren Alper Aydın ise, “Günlerimiz çok güzel geçiyor. Okulda derslerimi çok iyi dinliyorum. Hep söz hakkı almaya çalışıyorum. Matematikle aram güzel. Matematik dersinde 5’er 10’ar saymayı öğreniyoruz. Yarışma eğlenceli geçti. Dünya şampiyonu oldum. Çok sevindim. Büyüyünce astronot olmak istiyorum” ifadelerini kullandı. (DHA)